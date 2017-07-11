Тото Вольфф: В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф дал понять, что команда сохранит на следующий сезон Валттери Боттаса.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным, — цитирует Bild Вольффа. — Поэтому нам нужно все спланировать заранее.
Отметим, что в 2019 году на рынке могут появиться свободные привлекательные для многих команд пилоты, у которых истекут нынешние контракты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter