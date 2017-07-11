Тото Вольфф: В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным

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— В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным, — цитирует Bild Вольффа. — Поэтому нам нужно все спланировать заранее.

Отметим, что в 2019 году на рынке могут появиться свободные привлекательные для многих команд пилоты, у которых истекут нынешние контракты.