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11 июля 2017, 19:01 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Тото Вольфф: В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф дал понять, что команда сохранит на следующий сезон Валттери Боттаса.

Глава Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфф</span> дал понять что команда сохранит на следующий сезон <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span>. Увеличить
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— В 2019 году рынок пилотов будет довольно интересным, — цитирует Bild Вольффа. — Поэтому нам нужно все спланировать заранее.

Отметим, что в 2019 году на рынке могут появиться свободные привлекательные для многих команд пилоты, у которых истекут нынешние контракты.
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