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11 июля 2017, 19:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн останется в «Макларене» на следующий год

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что пилот команды Стоффель Вандорн останется в команде и на следующий сезон.

Глава <span class=error>Макларена</span> Зак <span class=error>Браун</span> заявил что пилот команды Стоффель <span class=error>Вандорн</span> останется в команде и на следующий сезон. Увеличить
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«Вандорн останется на следующий год. Мы довольны им. Он попал в сложную ситуацию, гоняясь против Алонсо, к тому же у нас недостаток надёжности. Фернандо может адаптироваться ко всем этим проблемам быстрее, потому как у Стоффеля нет такого опыта на этих трассах. Как бы то ни было, мы считаем, что он будущий чемпион мира, и мы не планируем каких-либо изменений», — приводит слова Брауна Sky Sports.

После девяти этапов чемпионата мира Стоффель Вандорн не имеет в своём активе ни одного очка. Кроме того, бельгиец сумел завершить лишь 5 гонок из 9.
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