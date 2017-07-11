Вандорн останется в «Макларене» на следующий год
Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что пилот команды Стоффель Вандорн останется в команде и на следующий сезон.
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«Вандорн останется на следующий год. Мы довольны им. Он попал в сложную ситуацию, гоняясь против Алонсо, к тому же у нас недостаток надёжности. Фернандо может адаптироваться ко всем этим проблемам быстрее, потому как у Стоффеля нет такого опыта на этих трассах. Как бы то ни было, мы считаем, что он будущий чемпион мира, и мы не планируем
После девяти этапов чемпионата мира Стоффель Вандорн не имеет в своём активе ни одного очка. Кроме того, бельгиец сумел завершить лишь 5 гонок из 9.
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