«Макларен» запросил у «Феррари» возможность поставки моторов

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Ранее сообщалось о возможном возвращении «Макларена» к моторам «Мерседес», однако этот вариант может оказаться не единственным.

По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, руководство «Макларена» направило в «Феррари» запрос насчёт возможности использования итальянских моторов. По данным журналистов, «Скудерия» на данный момент не дала своего ответа.