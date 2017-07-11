«Макларен» запросил у «Феррари» возможность поставки моторов
Команда Формулы-1 «Макларен» продолжает изучать различные варианты с двигателями на сезон-2018. У «Макларена» продолжает действовать соглашение с «Хондой», однако постоянные проблемы с японскими двигателями вынудили руководство британцев рассматривать возможность разрыва контракта и перехода на клиентские моторы.
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Ранее сообщалось о возможном возвращении «Макларена» к моторам «Мерседес», однако этот вариант может оказаться не единственным.
По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, руководство «Макларена» направило в «Феррари» запрос насчёт возможности использования итальянских моторов. По данным журналистов, «Скудерия» на данный момент не дала своего ответа.
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