Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30354549/
11 июля 2017, 19:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» запросил у «Феррари» возможность поставки моторов

Команда Формулы-1 «Макларен» продолжает изучать различные варианты с двигателями на сезон-2018. У «Макларена» продолжает действовать соглашение с «Хондой», однако постоянные проблемы с японскими двигателями вынудили руководство британцев рассматривать возможность разрыва контракта и перехода на клиентские моторы.

Команда Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> продолжает изучать различные варианты с двигателями на сезон-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось о возможном возвращении «Макларена» к моторам «Мерседес», однако этот вариант может оказаться не единственным.

По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, руководство «Макларена» направило в «Феррари» запрос насчёт возможности использования итальянских моторов. По данным журналистов, «Скудерия» на данный момент не дала своего ответа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера