Сайнс: «Хаас» нестабилен, хотя это фарм-команда «Феррари»
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший заявил, что ожидал большего от «Хааса» в сезоне-2017, учитывая, что это фарм-команда «Феррари».
Американская конюшня использует шасси, подготовленное «Далларой», которое комплектуется моторами «Феррари» и другими компонентами итальянской команды, разрешёнными регламентом.
«В конце концов, “Хаас” — это
Так что на тех трассах, где они не испытывают проблем с тормозами, с кочками или поребриками, они добиваются хорошей прижимной силы, и их машина выглядит очень конкурентоспособной. Это ещё молодая команда, но у них действительно конкурентоспособный болид», — цитирует Сайнса Autosport.
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