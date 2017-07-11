Сайнс: «Хаас» нестабилен, хотя это фарм-команда «Феррари»

Американская конюшня использует шасси, подготовленное «Далларой», которое комплектуется моторами «Феррари» и другими компонентами итальянской команды, разрешёнными регламентом.



«В конце концов, “Хаас” — это фарм-команда “Феррари”, поэтому немного неожиданно, что до сих пор они не добились улучшений. Если посмотреть на их машину и двигатель, то это больше “Феррари”, чем что-либо ещё. Они отлично поработали в Австралии, были очень быстры в Австрии.



Так что на тех трассах, где они не испытывают проблем с тормозами, с кочками или поребриками, они добиваются хорошей прижимной силы, и их машина выглядит очень конкурентоспособной. Это ещё молодая команда, но у них действительно конкурентоспособный болид», — цитирует Сайнса Autosport.