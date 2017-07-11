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https://sport.mail.ru/news/formula1/30351838/
11 июля 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Руководство «Ред Булл» извинилось перед Ферстаппеном из-за проблем с надёжностью

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что боссы команды извинились перед ним за катастрофическую надёжность болида в текущем сезоне.

В этом году Ферстаппен по тем или иным причинам не смог финишировать в пяти гонках. В последней гонке в Австрии он сошёл уже на первом круге — на старте у голландца заглох двигатель, после чего он тут же получил удар сзади от другого болида, который привёл к поломке подшипника в сцеплении.

«Что они сказали? “Извини, извини, извини, этого не должно было произойти”. Да, я сказал им, что недоволен, но, я думаю, они уже и сами это видят», — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.
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