Руководство «Ред Булл» извинилось перед Ферстаппеном из-за проблем с надёжностью

В этом году Ферстаппен по тем или иным причинам не смог финишировать в пяти гонках. В последней гонке в Австрии он сошёл уже на первом круге — на старте у голландца заглох двигатель, после чего он тут же получил удар сзади от другого болида, который привёл к поломке подшипника в сцеплении.



«Что они сказали? “Извини, извини, извини, этого не должно было произойти”. Да, я сказал им, что недоволен, но, я думаю, они уже и сами это видят», — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.