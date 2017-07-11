Алонсо не исключает возможности перехода в «Феррари» в 2018 году

Когда Алонсо попросили прокомментировать недавние высказывания президента «Феррари» Серджио Маркьонне о том, что он не видит возможности возвращения испанца в «Скудерию», пилот «Макларена» ответил: «Сейчас не время (говорить о будущем), я буду говорить об этом в сентябре.



Это нормально, что в настоящий момент невозможно обсуждать рынок пилотов, потому что “Феррари” и “Мерседес” борются за победу в чемпионате, и стабильность должна быть их первоочередной задачей. На данный момент у “Феррари” есть небольшое преимущество, и я надеюсь, что они используют его хорошо».