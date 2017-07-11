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https://sport.mail.ru/news/formula1/30349983/
11 июля 2017, 13:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: Сходы негативно сказываются на уверенности

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что регулярные сходы в гонках негативно сказываются на уверенности.

В Австрии Ферстаппен в очередной раз не финишировал в гонке, уже в пятый раз в текущем сезоне.

«На самом деле я был очень спокоен (после схода в Австрии). Но, конечно, то, что произошло, очень разочаровывает. Из-за этого теряешь уверенность. Не в себе, но вообще», — цитирует Ферстаппена Autosport.

Когда голландцу задали вопрос, в чём конкретно он теряет уверенность, он ответил: «На данный момент во всей ситуации. Я думаю, это логично. В какой-то момент всё это должно прекратиться. Я знаю, что команда делает всё возможное. Кроме того, проблемы постоянно меняются. Так что вы не можете исправить что-то конкретное, потому что каждый раз это что-то новое».
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