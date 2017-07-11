Ферстаппен: Сходы негативно сказываются на уверенности
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что регулярные сходы в гонках негативно сказываются на уверенности.
В Австрии Ферстаппен в очередной раз не финишировал в гонке, уже в пятый раз в текущем сезоне.
«На самом деле я был очень спокоен (после схода в Австрии). Но, конечно, то, что произошло, очень разочаровывает.
Когда голландцу задали вопрос, в чём конкретно он теряет уверенность, он ответил: «На данный момент во всей ситуации. Я думаю, это логично. В
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