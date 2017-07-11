Алонсо поддержал призыв Уэббера упразднить наказание пилотов за проступки команд

«(За это) можно наказывать команды каким-то штрафом или штрафными очками. Когда мы совершаем ошибку или допускаем инцидент, то наказывают нас, как, например, это было с Карлосом Сайнсом, который за аварию в Канаде потерял три места на старте в Баку. Это была ошибка пилота, и он расплатился за неё.



Почему же из-за ошибки или проблем команды, когда случается перерасход двигателей, должен расплачиваться пилот? Это несправедливо. Но так было на протяжении последних трёх лет. Это сложная тема, но посмотрим, что будет в будущем.



Когда составляли правила три года назад, со всеми этими штрафами, то никто и предположить не мог, что производитель будет использовать по 12−13 моторов. Такого не было в планах», — цитирует Алонсо Crash.