Алонсо поддержал призыв Уэббера упразднить наказание пилотов за проступки команд
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо разделяет точку зрения бывшего гонщика Формулы-1 Марка Уэббера, предложившего избавиться от штрафов, подразумевающих лишение пилотов мест на стартовой решётке за замену того или иного компонента болида.
«(За это) можно наказывать команды
Почему же
Когда составляли правила три года назад, со всеми этими штрафами, то никто и предположить не мог, что производитель будет использовать по 12−13 моторов. Такого не было в планах», — цитирует Алонсо Crash.
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