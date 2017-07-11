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https://sport.mail.ru/news/formula1/30349527/
11 июля 2017, 12:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо поддержал призыв Уэббера упразднить наказание пилотов за проступки команд

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо разделяет точку зрения бывшего гонщика Формулы-1 Марка Уэббера, предложившего избавиться от штрафов, подразумевающих лишение пилотов мест на стартовой решётке за замену того или иного компонента болида.

«(За это) можно наказывать команды каким-то штрафом или штрафными очками. Когда мы совершаем ошибку или допускаем инцидент, то наказывают нас, как, например, это было с Карлосом Сайнсом, который за аварию в Канаде потерял три места на старте в Баку. Это была ошибка пилота, и он расплатился за неё.

Почему же из-за ошибки или проблем команды, когда случается перерасход двигателей, должен расплачиваться пилот? Это несправедливо. Но так было на протяжении последних трёх лет. Это сложная тема, но посмотрим, что будет в будущем.

Когда составляли правила три года назад, со всеми этими штрафами, то никто и предположить не мог, что производитель будет использовать по 12−13 моторов. Такого не было в планах», — цитирует Алонсо Crash.
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