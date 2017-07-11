Спорный момент: в чём Боттас и Квят были не правы на старте?

Наш спор по острым эпизодам Гран-при Австрии получился настолько жарким, что мы решили пренебречь правилами и показать читателям исходный диалог. Заодно выясним, какая подача материала вам больше понравится.

Фальстарт (?) Боттаса

Виталий Крысанов: С аварией Квята и синими флагами для Вандорна всё более-менее понятно, но вот старт Боттаса — наиболее спорный эпизод гонки на «Ред Булл Ринге», не так ли?



Иван Матушкин: По-моему, тут всё в порядке. Разве у нас есть какие-то ещё датчики помимо тех, что использует ФИА? Нет, поэтому не вижу смысла спорить об этом.



В. К.: Машина явно покатилась, когда огни на светофоре ещё горели. Профильный канал Sky разбирал этот момент, и на сильно замедленном повторе видно, что правое колесо «Мерседеса» поехало до момента старта. Может, судьям надо было верить не датчикам, а глазам своим?

И. К.: Честно говоря, я не знаю, как ты определил, что машина покатилась. То, что колесо прокрутилось на пару процентов, ещё ни о чём не говорит. Датчик считает, что Валттери среагировал за две десятые, а на глаз такое время я распознать не могу. Других средств измерения у меня нет, поэтому я не вижу причин не доверять ФИА.



В. К.: Финну просто повезло, что пресловутый датчик фиксирует какое-то минимальное изменение позиции машины, а не сам момент, когда гонщик отпускает сцепление. Формально-то ведь это не что иное, как фальстарт. В лёгкой атлетике, например, бегуна наказывают, если время его реакции составило менее одной десятой. Здесь было то же самое.

И. К.: Есть правило о допустимом движении болида. Потому что не всякое «выигранное» расстояние даёт в итоге преимущество. Если болид двинулся на пару сантиметров — ну это же глупость, штрафовать за такое!

Столкновение Квята и Алонсо

В. К.: Понятно, что Квят переусердствовал, устроив аварию в первом повороте, но так ли ужасна его ошибка? Я бы не стал сгущать краски, вполне естественный промах, который мог допустить каждый. Здесь я согласен с Хорнером, который назвал аварию «обычным гоночным инцидентом». Наказание в виде проезда по пит-лейну адекватное.



И. К.: Я думаю, Даниилу нужно успокоиться. Потому что после прошлого года любые такие вспышки будут в первую очередь в контексте его (не)уравновешенности воспринимать. Алонсо вот уже сказал, что Квят пытался «показать себя». Лауда выступил. Марко пока молчит, и неизвестно, что он о нервах Дани думает.

Тут хорош пример Грожана, который получил в своё время дисквалификацию, сходил к психологу, завёл семью и успокоился. Обратный пример — так и не успокоившийся Мальдонадо. Я всё-таки за то, чтобы у Дани был первый вариант. Ему помогает то, что с прошлых инцидентов прошёл год. Но у критиков память длинная.



В. К.: Против Квята сыграло то, что за подобную аварию в Сочи год назад «Ред Булл» решил устроить Даниилу показательную порку. Плюс чудовищно неудачный для россиянина подбор жертв: Феттель тогда и Алонсо с — о, ужас! — Ферстаппеном сейчас. Оба момента были бы восприняты раз в 100 спокойнее, окажись на их месте условные Эрикссон и Палмер.



И. К.: Против Квята играет повторение ошибок. Два упомянутых тобой момента, плюс момент с Феттелем в Китае год назад. Не многовато ли за полтора сезона? Квяту повезло, что немец тогда не стал доводить дело до аварии и отвернул в сторону. Поведение было точно такое же — он на высокой скорости ныряет внутрь, не разбирая, насколько велик просвет. «Пронесёт — не пронесёт», в стиле Мальдонадо. Бьюсь об заклад, не отъехай тогда Себастьян, виновным признали бы Квята.

В. К.: Не соглашусь с тобой. В Шанхае Даня нырял внутрь поворота, который Себ не закрыл за собой. Рискованно, да — но сколько подобных моментов было у того же Ферстаппена в прошлом году?



И. К.: И сколько же аварий спровоцировал Макс? Давай посмотрим на таблицу со штрафными очками — у кого их больше всех? Правильно, у Квята — 14 (благо, за больший срок, чем календарный год). На таком уровне репутация играет против пилота.

В. К.: Да, давай поговорим о штрафных баллах. Всегда ли их начисляют адекватно? Вот Вандорн получил за Австрию ровно столько же, сколько Квят. Разве не пропускать лидера на круг и стать виновником аварии с двумя сошедшими равноценно? Да и в целом система наказаний несовершенна: сошёл бы Даниил сам — наверняка получил бы три позиции штрафа на Сильверстоун. А это далеко не то же самое, что проезд по пит-лейну в гонке, где уже всё потеряно. Всё это надо как-то приводить к общему знаменателю.



И. К.: Я думаю, нужна чёткая классификация. Случай Вандорна это один балл максимум, раз уж их за любое нарушение дают. Два балла Квяту вполне справедливы, раз Феттелю в Баку дали три. Но равенство у Вандорна и Дани — это непропорционально нарушениям.



В. К.: Так что, раз ты посоветовал Квяту обратиться за помощью к Грожану, считаешь, что Даниилу пора пропустить одну гонку и подумать, что не так?



И. К.: Всё-таки нет, раз с прошлого такого случая прошло больше года. Но такими темпами он может пропустить весь следующий сезон. Просто потому что в «Торо Россо» ему укажут на дверь. Если Сайнс уйдёт. Хотя политика Марко такая непредсказуемая, что тут на съеденную шляпу не поспоришь. Хорнер Даню защитил, но насколько решение зависит от него?

Синие флаги для Вандорна

В. К.: Обязательно ли было наказывать Стоффеля за то, что он не горел желанием пропускать Райкконена на круг? Судя по наказанию, он как минимум испортил Кими гонку.