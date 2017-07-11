Спорный момент: в чём Боттас и Квят были не правы на старте?
В традиционной рубрике разбираем аварию с участием Квята на старте, почти фальстарт Боттаса и неповиновение Вандорна синим флагам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наш спор по острым эпизодам
Фальстарт (?) Боттаса
Виталий Крысанов: С аварией Квята и синими флагами для Вандорна всё
Иван Матушкин:
В. К.: Машина явно покатилась, когда огни на светофоре ещё горели. Профильный канал Sky разбирал этот момент, и на сильно замедленном повторе видно, что правое колесо «Мерседеса» поехало до момента старта. Может, судьям надо было верить не датчикам, а глазам своим?
И. К.: Честно говоря, я не знаю, как ты определил, что машина покатилась. То, что колесо прокрутилось на пару процентов, ещё ни о чём не говорит. Датчик считает, что Валттери среагировал за две десятые, а на глаз такое время я распознать не могу. Других средств измерения у меня нет, поэтому я не вижу причин не доверять ФИА.
В. К.: Финну просто повезло, что пресловутый датчик фиксирует
И. К.: Есть правило о допустимом движении болида. Потому что не всякое «выигранное» расстояние даёт в итоге преимущество. Если болид двинулся на пару сантиметров — ну это же глупость, штрафовать за такое!
Столкновение Квята и Алонсо
В. К.: Понятно, что Квят переусердствовал, устроив аварию в первом повороте, но так ли ужасна его ошибка? Я бы не стал сгущать краски, вполне естественный промах, который мог допустить каждый. Здесь я согласен с Хорнером, который назвал аварию «обычным гоночным инцидентом». Наказание в виде проезда по
И. К.: Я думаю, Даниилу нужно успокоиться. Потому что после прошлого года любые такие вспышки будут в первую очередь в контексте его (не)уравновешенности воспринимать. Алонсо вот уже сказал, что Квят пытался «показать себя». Лауда выступил. Марко пока молчит, и неизвестно, что он о нервах Дани думает.
Тут хорош пример Грожана, который получил в своё время дисквалификацию, сходил к психологу, завёл семью и успокоился. Обратный пример — так и не успокоившийся Мальдонадо. Я
В. К.: Против Квята сыграло то, что за подобную аварию в Сочи год назад «Ред Булл» решил устроить Даниилу показательную порку. Плюс чудовищно неудачный для россиянина подбор жертв: Феттель тогда и Алонсо с — о, ужас! — Ферстаппеном сейчас. Оба момента были бы восприняты раз в 100 спокойнее, окажись на их месте условные Эрикссон и Палмер.
И. К.: Против Квята играет повторение ошибок. Два упомянутых тобой момента, плюс момент с Феттелем в Китае год назад. Не многовато ли за полтора сезона? Квяту повезло, что немец тогда не стал доводить дело до аварии и отвернул в сторону. Поведение было точно такое же — он на высокой скорости ныряет внутрь, не разбирая, насколько велик просвет. «Пронесёт — не пронесёт», в стиле Мальдонадо. Бьюсь об заклад, не отъехай тогда Себастьян, виновным признали бы Квята.
В. К.: Не соглашусь с тобой. В Шанхае Даня нырял внутрь поворота, который Себ не закрыл за собой. Рискованно, да — но сколько подобных моментов было у того же Ферстаппена в прошлом году?
И. К.: И сколько же аварий спровоцировал Макс? Давай посмотрим на таблицу со штрафными очками — у кого их больше всех? Правильно, у Квята — 14 (благо, за больший срок, чем календарный год). На таком уровне репутация играет против пилота.
В. К.: Да, давай поговорим о штрафных баллах. Всегда ли их начисляют адекватно? Вот Вандорн получил за Австрию ровно столько же, сколько Квят. Разве не пропускать лидера на круг и стать виновником аварии с двумя сошедшими равноценно? Да и в целом система наказаний несовершенна: сошёл бы Даниил сам — наверняка получил бы три позиции штрафа на Сильверстоун. А это далеко не то же самое, что проезд по
И. К.: Я думаю, нужна чёткая классификация. Случай Вандорна это один балл максимум, раз уж их за любое нарушение дают. Два балла Квяту вполне справедливы, раз Феттелю в Баку дали три. Но равенство у Вандорна и Дани — это непропорционально нарушениям.
В. К.: Так что, раз ты посоветовал Квяту обратиться за помощью к Грожану, считаешь, что Даниилу пора пропустить одну гонку и подумать, что не так?
И. К.:
Синие флаги для Вандорна
В. К.: Обязательно ли было наказывать Стоффеля за то, что он не горел желанием пропускать Райкконена на круг? Судя по наказанию, он как минимум испортил Кими гонку.
И. К.:
В. К.: Мне кажется, бельгийцу влетело лишь потому, что Райкконен попросил об этом. «Ред Булл Ринг» — не самая приятная для круговых трасса, так что помеха была явно не единственной. Как минимум ещё один эпизод приходит на ум — когда «Форс Индия» несколько поворотов
И. К.: Перес в том эпизоде помешал не только Боттасу, но и Феттелю.
В. К.: Моё мнение — наказывать не стоило вообще. Ни Вандорна, ни Переса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter