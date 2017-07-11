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https://sport.mail.ru/news/formula1/30348462/
11 июля 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сегодня BRDC объявит своё решение о будущем «Сильверстоуна» в календаре Ф-1

Британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий трассой «Сильверстоун», сегодня, 11 июля, должен объявить о своём решении относительно будущего Гран-при Великобритании.

Британский клуб гонщиков (<span class=error>BRDC</span>) владеющий трассой Сильверстоун сегодня 11 июля должен объявить о своём решении относительно будущего <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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Председатель BRDC должен провести пресс-конференцию во второй половине дня, на которой объявит о позиции клуба, сообщает BT Sport.

Ожидается, что BRDC объявит о своём намерении досрочно разорвать 17-летний контракт с Формулой-1 в надежде добиться от новых владельцев серии, компании Liberty Media, более жизнеспособной сделки с точки зрения финансовой составляющей. Ранее сообщалось, что руководство автодрома «Сильверстоун» намерено активировать пункт соглашения с Формулой-1, позволяющее прекратить сотрудничество с «Королевскими автогонками» с 2019 года.
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