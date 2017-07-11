Сегодня BRDC объявит своё решение о будущем «Сильверстоуна» в календаре Ф-1

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Председатель BRDC должен провести пресс-конференцию во второй половине дня, на которой объявит о позиции клуба, сообщает BT Sport.



Ожидается, что BRDC объявит о своём намерении досрочно разорвать 17-летний контракт с Формулой-1 в надежде добиться от новых владельцев серии, компании Liberty Media, более жизнеспособной сделки с точки зрения финансовой составляющей. Ранее сообщалось, что руководство автодрома «Сильверстоун» намерено активировать пункт соглашения с Формулой-1, позволяющее прекратить сотрудничество с «Королевскими автогонками» с 2019 года.