Сегодня BRDC объявит своё решение о будущем «Сильверстоуна» в календаре Ф-1
Британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий трассой «Сильверстоун», сегодня, 11 июля, должен объявить о своём решении относительно будущего
Гран-при Великобритании.
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Председатель BRDC должен провести
Ожидается, что BRDC объявит о своём намерении досрочно разорвать 17-летний контракт с Формулой-1 в надежде добиться от новых владельцев серии, компании Liberty Media, более жизнеспособной сделки с точки зрения финансовой составляющей. Ранее сообщалось, что руководство автодрома «Сильверстоун» намерено активировать пункт соглашения с Формулой-1, позволяющее прекратить сотрудничество с «Королевскими автогонками» с 2019 года.
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