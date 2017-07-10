«Хаас» рассказал о причине схода Магнуссена в Австрии
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о причинах схода Кевина Магнуссена на
Гран-при Австрии.
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© AP 2017
Датчанин боролся за десятое место, но сошёл
«Гидравлическая труба дала течь. Она связана с системой DRS, и болид потерял всю гидравлическую жидкость. У него не было гидравлики, коробка передач не работала и не было масла. Кажется, труба ударилась о шайбу, что привело к течи.
У нас было новое заднее крыло, установленное в Баку. До него таких проблем не было. Мы это исправим, — приводит слова Штайнера Autosport.
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