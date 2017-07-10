Новый моторный регламент Ф-1 может вступить в силу на год раньше

Предполагается, что новые правила могут начать действовать уже с начала 2020 года, а не 2021-го.



«ФИА, команды и производители могут согласиться на переход на новые двигатели с 2020 года», — утверждает немецкое издание Bild.



Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал эти слухи так: «Мы тоже хотим этого. В новых правилах также должно быть указано, что должен быть независимый мотор, который был бы конкурентоспособным и доступным. Зависимость, которую мы имеем сейчас, неприемлема».



Считается, что новые моторы, которые заменят нынешние сложные силовые установки, по-прежнему будут шестицилиндровыми объёмом 1,6 литра, но с двумя турбинами вместо одной и одной KERS.