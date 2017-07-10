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10 июля 2017, 14:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: Сейчас нет никакой возможности для возвращения Алонсо в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Серджио Маркьонне не видит возможности возвращения Фернандо Алонсо в «Скудерию» в ближайшем будущем.

В конце сезона-2017 у Алонсо истекает контракт с «Маклареном», и маловероятно, что он решит остаться в британской команде, у которой не прекращаются проблемы с двигателями «Хонды».

«К нам поступали просьбы о возвращении Алонсо в “Феррари”, но у нас есть два очень хороших пилота, поэтому на данный момент он не сможет вернуться», — цитирует Маркьонне Crash.

Ранее Маркьонне дал понять, что «Феррари» готова продлить контракт с Себастьяном Феттелем.
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