Маркьонне: Сейчас нет никакой возможности для возвращения Алонсо в «Феррари»

В конце сезона-2017 у Алонсо истекает контракт с «Маклареном», и маловероятно, что он решит остаться в британской команде, у которой не прекращаются проблемы с двигателями «Хонды».



«К нам поступали просьбы о возвращении Алонсо в “Феррари”, но у нас есть два очень хороших пилота, поэтому на данный момент он не сможет вернуться», — цитирует Маркьонне Crash.



Ранее Маркьонне дал понять, что «Феррари» готова продлить контракт с Себастьяном Феттелем.