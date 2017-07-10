Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год

«Я не вижу сценария, при котором этого не должно произойти. На самом деле до сих пор он проводил сезон вполне разумно, вероятно, в ближайшем будущем вопрос (о продлении контракта) будет поднят», — цитирует Хорнера Readmotorsport.



Также Хорнер в очередной раз подтвердил, что Карлос Сайнс-младший останется в «Торо Россо» ещё на один год: «Он знает, что в его контракте была выбрана опция, по которой он останется пилотом “Торо Россо” в следующем году».