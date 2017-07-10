Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ожидает сохранения в команде «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята на 2018 год.
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«Я не вижу сценария, при котором этого не должно произойти. На самом деле до сих пор он проводил сезон вполне разумно, вероятно, в ближайшем будущем вопрос (о продлении контракта) будет поднят», — цитирует Хорнера Readmotorsport.
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