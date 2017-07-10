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10 июля 2017, 14:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ожидает сохранения в команде «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята на 2018 год.

Руководитель Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> заявил что ожидает сохранения в команде <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> российского пилота Даниила <span class=error>Квята</span> на 2018 год. Увеличить
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«Я не вижу сценария, при котором этого не должно произойти. На самом деле до сих пор он проводил сезон вполне разумно, вероятно, в ближайшем будущем вопрос (о продлении контракта) будет поднят», — цитирует Хорнера Readmotorsport.

Также Хорнер в очередной раз подтвердил, что Карлос Сайнс-младший останется в «Торо Россо» ещё на один год: «Он знает, что в его контракте была выбрана опция, по которой он останется пилотом “Торо Россо” в следующем году».
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