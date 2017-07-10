Экклстоун не ожидает исчезновения Сильверстоуна из календаря Ф-1
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун не ожидает того, что Сильверстоун исчезнет из календаря «Королевских автогонок».
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее появились слухи, что британский автодром может прекратить сотрудничество с Формулой-1.
«Я буду удивлён, если мы в итоге потеряем Сильверстоун. Это хороший
Бывшего босса Ф-1 удивляют жалобы владельцев автодрома на растущие расходы, учитывая, что «Сильверстоун» платит за право проведения гонки Ф-1 гораздо меньше, чем многие другие автодромы. «Я удивлён, что они не могут заставить проект работать, вот и всё… Но если они продолжат терять деньги, как, по их утверждениям, теряют сейчас, смогут ли они продолжать?
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