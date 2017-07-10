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10 июля 2017, 13:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун не ожидает исчезновения Сильверстоуна из календаря Ф-1

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун не ожидает того, что Сильверстоун исчезнет из календаря «Королевских автогонок».

Бывший глава Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун не ожидает того что Сильверстоун исчезнет из календаря Королевских автогонок. Увеличить
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Ранее появились слухи, что британский автодром может прекратить сотрудничество с Формулой-1.

«Я буду удивлён, если мы в итоге потеряем Сильверстоун. Это хороший Гран-при. И это, вероятно, ещё больше увязывается с тем, как liberty Media видит будущее Формулы-1», — цитирует Экклстоуна F1Today.

Бывшего босса Ф-1 удивляют жалобы владельцев автодрома на растущие расходы, учитывая, что «Сильверстоун» платит за право проведения гонки Ф-1 гораздо меньше, чем многие другие автодромы. «Я удивлён, что они не могут заставить проект работать, вот и всё… Но если они продолжат терять деньги, как, по их утверждениям, теряют сейчас, смогут ли они продолжать? Кто-то должен будет заплатить», — заявил британец.
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