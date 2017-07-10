Экклстоун не ожидает исчезновения Сильверстоуна из календаря Ф-1

Ранее появились слухи, что британский автодром может прекратить сотрудничество с Формулой-1.



«Я буду удивлён, если мы в итоге потеряем Сильверстоун. Это хороший Гран-при. И это, вероятно, ещё больше увязывается с тем, как liberty Media видит будущее Формулы-1», — цитирует Экклстоуна F1Today.



Бывшего босса Ф-1 удивляют жалобы владельцев автодрома на растущие расходы, учитывая, что «Сильверстоун» платит за право проведения гонки Ф-1 гораздо меньше, чем многие другие автодромы. «Я удивлён, что они не могут заставить проект работать, вот и всё… Но если они продолжат терять деньги, как, по их утверждениям, теряют сейчас, смогут ли они продолжать? Кто-то должен будет заплатить», — заявил британец.