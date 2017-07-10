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10 июля 2017, 13:27 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Ники Лауда: Хельмут Марко должен поговорить с Квятом

Неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда раскритиковал действия Даниила Квята на Гран-при Австрии и призвал советника «Ред Булл» Хельмута Марко отреагировать на маневр российского гонщика.

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«Хельмут Марко должен с этим разобраться. Не понимаю таких диких атак в первом повороте, так ведь ты и свою гонку портишь.

Особенно горько за Ферстаппена. Он всегда быстрее Риккардо, но ему что-то мешает попасть на подиум, — приводит слова Лауды Motorsport-Total.

Напомним, что на выходе из первого поворота Квят выбил болид Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена, за что был наказан проездом по пит-лейну.
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