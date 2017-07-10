Ники Лауда: Хельмут Марко должен поговорить с Квятом
Неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда раскритиковал действия Даниила Квята на
Гран-при Австрии и призвал советника «Ред Булл» Хельмута Марко отреагировать на маневр российского гонщика.
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Видимо, что-то случилось...
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«Хельмут Марко должен с этим разобраться. Не понимаю таких диких атак в первом повороте, так ведь ты и свою гонку портишь.
Особенно горько за Ферстаппена. Он всегда быстрее Риккардо, но ему
Напомним, что на выходе из первого поворота Квят выбил болид Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена, за что был наказан проездом по
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