Ники Лауда: Хельмут Марко должен поговорить с Квятом

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«Хельмут Марко должен с этим разобраться. Не понимаю таких диких атак в первом повороте, так ведь ты и свою гонку портишь.

Особенно горько за Ферстаппена. Он всегда быстрее Риккардо, но ему что-то мешает попасть на подиум, — приводит слова Лауды Motorsport-Total.