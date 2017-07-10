Зак Браун: «Макларен» доволен усилиями «Хонды» по улучшению мотора
Глава «Макларена» Зак Браун отметил признаки улучшения «Хондой» своей силовой установки.
«Много работы всё ещё в процессе. Мы должны выяснить наши отношения с ними, двигаясь вперёд. В ближайшие несколько месяцев мы переключим своё внимание на болид на 2018 год, и у нас должен быть конкурентоспособный двигатель.
В “Хонде” усердно трудились над мотором и сделали некоторые вещи, о которых мы просили. Так что мы хотим задать им как можно лучшее направление, чтобы достичь этих целей.
Нам нравится то, что мы видим, и то, что они говорят нам относительно их видения решения имеющихся проблем», — цитирует Брауна F1i.
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