Зак Браун: «Макларен» доволен усилиями «Хонды» по улучшению мотора

«Много работы всё ещё в процессе. Мы должны выяснить наши отношения с ними, двигаясь вперёд. В ближайшие несколько месяцев мы переключим своё внимание на болид на 2018 год, и у нас должен быть конкурентоспособный двигатель.



В “Хонде” усердно трудились над мотором и сделали некоторые вещи, о которых мы просили. Так что мы хотим задать им как можно лучшее направление, чтобы достичь этих целей.



Нам нравится то, что мы видим, и то, что они говорят нам относительно их видения решения имеющихся проблем», — цитирует Брауна F1i.