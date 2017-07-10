Вольф: В Сильверстоуне «Мерседес» должен не подвести Хэмилтона

«По-моему, Льюис собрал всё невезение, какое только можно было собрать. Мы подвели его с подголовником (в Баку), подвели с коробкой передач (в Австрии). Пришло время вернуться в борьбу, и я надеюсь, что это случится в Сильверстоуне.



Льюис всё ещё в борьбе. Это даже не середина чемпионата, и ещё предстоит разыграть 275 очков. Наша цель — дать ему возможность сражаться в Сильверстоуне наилучшим образом», — цитирует Вольфа F1i.