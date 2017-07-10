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10 июля 2017, 9:51 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Маркьонне: «Феррари» готова продлить контракт с Феттелем, все зависит от него

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. «Феррари» готова продлить контракт с немецким гонщиком Себастьяном Феттелем, но окончательное решение зависит только от него самого, заявил глава компании Ferrari Серджио Маркьонне.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Феррари</span> готова продлить контракт с немецким гонщиком Себастьяном <span class=error>Феттелем</span> но окончательное решение зависит только от него самого заявил глава компании Ferrari <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span>. Увеличить
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Феттель после девяти этапов с 171 очком лидирует в чемпионате «Формулы-1», опережая на 20 баллов британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я ясно дал понять, что если он хочет остаться в команде, мы просто продлим контракт. Все зависит от него», — заявил Маркьонне, слова которого приводит агентство Рейтер.
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