Маркьонне: «Феррари» готова продлить контракт с Феттелем, все зависит от него
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. «Феррари» готова продлить контракт с немецким гонщиком Себастьяном Феттелем, но окончательное решение зависит только от него самого, заявил глава компании Ferrari Серджио Маркьонне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Феттель после девяти этапов с 171 очком лидирует в чемпионате «Формулы-1», опережая на 20 баллов британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Я ясно дал понять, что если он хочет остаться в команде, мы просто продлим контракт. Все зависит от него», — заявил Маркьонне, слова которого приводит агентство Рейтер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter