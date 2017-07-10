Маркьонне: «Феррари» готова продлить контракт с Феттелем, все зависит от него

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Феттель после девяти этапов с 171 очком лидирует в чемпионате «Формулы-1», опережая на 20 баллов британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я ясно дал понять, что если он хочет остаться в команде, мы просто продлим контракт. Все зависит от него», — заявил Маркьонне, слова которого приводит агентство Рейтер.