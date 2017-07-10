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10 июля 2017, 0:27 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Валтери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.

Финский пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> поделился впечатлениями от победы в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
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© AP 2017

«У меня было дежавю того, что произошло на Гран При России. Задняя шина начала серьезно изнашиваться уже с пятого круга на втором отрезке гонки. Кроме того, нашу задачу осложняли и круговые.

Тем не менее я счастлив, что довел дело до победы. Огромное спасибо команде. Также у меня получился лучший старт гонки в жизни. Я действительно отлично среагировал на огни.

Впереди еще много гонок, мы даже не прошли экватор сезона. Мы продолжаем прогрессировать. Я наслаждаюсь этими мгновениями, — приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.
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