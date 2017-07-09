Девять кругов Квята. Все беды россиянина в сезоне-2017 Формулы-1
Позади девять
Гран-при сезона Формулы-1 — и ни в одном из них Даниил Квят не обошёлся без проблем. Что мешало российскому пилоту?
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Видимо, что-то случилось...
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Чем дальше развивается сезон Формулы-1, тем чаще в отношении Даниила Квята появляются одни и те же фразы: «фатальное невезение», «кто-то проклял», «нет ли заговора внутри команды?» и так далее. Австрийский
По меркам остальных этапов в Мельбурне у Даниила всё было почти в порядке. В гонке за счёт неплохой тактики россиянин наседал на Сайнса, и после просьбы команды Карлос пропустил Квята, чтобы тот попробовал пройти Переса в споре за седьмое место. Увы,
В Шанхае невезение продолжилось, но в нём особо никого не обвинить. Гонка стартовала на мокрой трассе, и в момент перехода на слики в «Торо Россо» решили обуть Даниила в «софт». Решение оказалось провальным: на холодной трассе этот состав очень быстро потерял температуру, после чего Квят стремительно уступил десятое место. Дальше был сход — в данном случае не слишком принципиальный, но формально второй сход
На «Сахире» Квят
В Сочи болид «Торо Россо» внезапно потерял скорость по сравнению с тремя первыми Гран-при: машина, прежде стабильно позволявшая бороться за топ-10, на сей раз ожила лишь под финиш. Шансов на очки не было, но отметим не слишком удачный старт Квята.
В Барселоне с Даниилом случилась метаморфоза: в субботу Квят просто провалился, став последним (Сайнс между тем занял 12-е место). Зато день спустя россиянин вдруг снова «подружился» с машиной и прорвался на девятое место. Формально никакого невезения нет, но непонятно, откуда такая нестабильность в ощущениях от машины.
В квалификации Даниил смотрелся быстрее Сайнса, но в первой попытке Q2 проехал слабее, а вторая была сорвана аварией Вандорна. Затем Квят плохо стартовал (минус две позиции), но ближе к финишу
Монреаль был словно вчера, не правда ли? Болид «Торо Россо» замер перед стартом прогревочного круга — по словам Даниила, это была механическая проблема, а не его ошибка. Так или иначе, машину завели, но Квят не успел обогнать всех гонщиков обратно до линии
В Баку россиянин допустил ошибку на старте и проехал на обочине, потеряв несколько мест. Учитывая дальнейшее развитие событий, у Квята всё ещё был шанс на очень высокий результат, но на его машине быстро перестала работать электрика.
Девятый
Слагаемые невезения
Подведём итоги. За девять
Вывод?
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