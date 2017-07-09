Девять кругов Квята. Все беды россиянина в сезоне-2017 Формулы-1

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Чем дальше развивается сезон Формулы-1, тем чаще в отношении Даниила Квята появляются одни и те же фразы: «фатальное невезение», «кто-то проклял», «нет ли заговора внутри команды?» и так далее. Австрийский Гран-при, к сожалению, не стал исключением, подготовив для Квята очередную порцию разнообразных сложностей. Мы решили вспомнить все основные проблемы Даниила и посмотреть, что же чаще все встаёт на пути гонщика: технические проблемы, собственные ошибки или что-то ещё.

Гран-при Австралии: теряя воздух

По меркам остальных этапов в Мельбурне у Даниила всё было почти в порядке. В гонке за счёт неплохой тактики россиянин наседал на Сайнса, и после просьбы команды Карлос пропустил Квята, чтобы тот попробовал пройти Переса в споре за седьмое место. Увы, из-за проблемы с пневмосистемой россиянин совершил второй пит-стоп для подкачки воздуха и вернулся на девятую позицию. Так или иначе, налицо техническая проблема.

Гран-при Китая: неверная тактика

В Шанхае невезение продолжилось, но в нём особо никого не обвинить. Гонка стартовала на мокрой трассе, и в момент перехода на слики в «Торо Россо» решили обуть Даниила в «софт». Решение оказалось провальным: на холодной трассе этот состав очень быстро потерял температуру, после чего Квят стремительно уступил десятое место. Дальше был сход — в данном случае не слишком принципиальный, но формально второй сход из-за техники подряд.

Гран-при Бахрейна: стычка на первом круге

На «Сахире» Квят наконец-то финишировал, а автомобиль сильно не капризничал, но шансы на очки были потеряны сразу же после старта. После упорной борьбы с Сайнсом Квят оказался вне траектории и потерял много мест. Бахрейн — не то место, где после подобного отката реально отыграться.

Гран-при России: плохой старт и загадочные проблемы

В Сочи болид «Торо Россо» внезапно потерял скорость по сравнению с тремя первыми Гран-при: машина, прежде стабильно позволявшая бороться за топ-10, на сей раз ожила лишь под финиш. Шансов на очки не было, но отметим не слишком удачный старт Квята.

Гран-при Испании: странная квалификация

В Барселоне с Даниилом случилась метаморфоза: в субботу Квят просто провалился, став последним (Сайнс между тем занял 12-е место). Зато день спустя россиянин вдруг снова «подружился» с машиной и прорвался на девятое место. Формально никакого невезения нет, но непонятно, откуда такая нестабильность в ощущениях от машины.

Гран-при Монако: таран от Переса

В квалификации Даниил смотрелся быстрее Сайнса, но в первой попытке Q2 проехал слабее, а вторая была сорвана аварией Вандорна. Затем Квят плохо стартовал (минус две позиции), но ближе к финишу всё-таки шёл девятым. Увы, тут Серхио Перес пошёл в самоубийственную атаку, сломав россиянину машину.

Гран-при Канады: прогревочный круг и штрафы от ФИА

Монреаль был словно вчера, не правда ли? Болид «Торо Россо» замер перед стартом прогревочного круга — по словам Даниила, это была механическая проблема, а не его ошибка. Так или иначе, машину завели, но Квят не успел обогнать всех гонщиков обратно до линии сейфти-кара. Даниил всё же начал гонку со своего места на решётке, но получил от ФИА сразу два штрафа, а потом его «добила» заевшая гайка заднего колеса. В общем, вмешались сразу две технические проблемы, плюс спорные действия командного мостика и самого пилота.

Гран-при Азербайджана: плохой старт и отказ электрики

В Баку россиянин допустил ошибку на старте и проехал на обочине, потеряв несколько мест. Учитывая дальнейшее развитие событий, у Квята всё ещё был шанс на очень высокий результат, но на его машине быстро перестала работать электрика.

Гран-при Австрии: жёсткая ошибка на старте

Девятый Гран-при — девятая серия проблем. Отлично чувствуя себя на тренировках, Квят потерял контроль над машиной в квалификации. Затем россиянин хорошо стартовал, но, на свою беду, не сумел оценить ситуацию, когда объехал Сайнса, а Алонсо спереди уже начал тормозить. Причины ошибки понятны, но от этого вина Даниила всё же никуда не девается: сходы Алонсо и Ферстаппена на его совести.

Слагаемые невезения

Подведём итоги. За девять Гран-при нами зафиксировано: пять технических проблем, пять проблем на старте (включим сюда стычку с Сайнсом в Бахрейне), три случая с резкой пропажей баланса, два ошибочных тактических решения (включая ситуацию перед стартом в Канаде) и одна явная ошибка со стороны соперника.