Чемпион «Формулы-1» назвал Квята коллекционером аварий

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«Квят ошибся, это выбило двух человек из гонки и стоило ему поврежденного крыла. Если посмотреть на его карьеру, то он коллекционирует аварии. Это гоночный инцидент, но он мог его избежать. Теперь он должен избегать инцидентов до середины сезона, если хочет остаться в Формуле-1», — сказал Хилл.

На прошедшем в воскресенье Гран-при Австрии Квят спровоцировал аварию на старте, из-за которой с дистанции сошли Фернандо Алонсо (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Россиянин завершил гонку на 16-м месте, а победу одержал финн Валттери Боттас из Mercedes.