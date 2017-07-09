Чемпион «Формулы-1» назвал Квята коллекционером аварий
Российскому пилоту «Формулы-1» Даниилу Квяту, выступающему за команду Toro Rosso, надо избегать аварий, чтобы спасти свою карьеру в «Формуле-1». Такое мнение высказал британский гонщик Деймон Хилл, победивший в чемпионате в 1996 году. Слова пилота приводит Sky Sports.
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© AFP 2017
«Квят ошибся, это выбило двух человек из гонки и стоило ему поврежденного крыла. Если посмотреть на его карьеру, то он коллекционирует аварии. Это гоночный инцидент, но он мог его избежать. Теперь он должен избегать инцидентов до середины сезона, если хочет остаться в Формуле-1», — сказал Хилл.
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