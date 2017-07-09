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9 июля 2017, 21:53 | Авто/мото: Формула-1 | Lenta.Ru

Чемпион «Формулы-1» назвал Квята коллекционером аварий

Российскому пилоту «Формулы-1» Даниилу Квяту, выступающему за команду Toro Rosso, надо избегать аварий, чтобы спасти свою карьеру в «Формуле-1». Такое мнение высказал британский гонщик Деймон Хилл, победивший в чемпионате в 1996 году. Слова пилота приводит Sky Sports.

Российскому пилоту Формулы-1 Даниилу <span class=error>Квяту</span> выступающему за команду <span class=error>Toro</span> Rosso надо избегать аварий чтобы спасти свою карьеру в Формуле-1. Такое мнение высказал британский гонщик <span class=error>Деймон</span> <span class=error>Хилл</span> победивший в чемпионате в 1996 году. На прошедшем в воскресенье <nobr>Гран-при </nobr>Австрии <span class=error>Квят</span> спровоцировал аварию на старте. Увеличить
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«Квят ошибся, это выбило двух человек из гонки и стоило ему поврежденного крыла. Если посмотреть на его карьеру, то он коллекционирует аварии. Это гоночный инцидент, но он мог его избежать. Теперь он должен избегать инцидентов до середины сезона, если хочет остаться в Формуле-1», — сказал Хилл.

На прошедшем в воскресенье Гран-при Австрии Квят спровоцировал аварию на старте, из-за которой с дистанции сошли Фернандо Алонсо (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Россиянин завершил гонку на 16-м месте, а победу одержал финн Валттери Боттас из Mercedes.
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