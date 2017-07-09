ФИА: Движение Боттаса до старта было в допустимых пределах

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«Система определения фальстарта отмеряет, двинулась ли машина на предустановленное (очень маленькое) расстояние во время между зажиганием последнего огня и моментом, когда все огни погаснут. Мы приняли во внимание, что надо учитывать небольшие движения, так как пилотам иногда надо настроить сцепление перед стартом.

Эта система, связанная с официальным таймингом Формулы-1, работает 20 лет и показала себя невероятно надёжной. Сегодня Валттери Боттас не превысил лимита движения перед стартом. Проще говоря: он сделал невероятно аккуратное движение перед тем, как был дан старт. Любое движение до официального старта было в допустимых пределах, — цитирует представителя ФИА GP Update.