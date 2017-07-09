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9 июля 2017, 19:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА: Движение Боттаса до старта было в допустимых пределах

ФИА заявила, что Валттери Боттас не совершил фальстарта на Гран-при Австрии, так как его движение до официального сигнала было в рамках допустимого.

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
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© AP 2017

«Система определения фальстарта отмеряет, двинулась ли машина на предустановленное (очень маленькое) расстояние во время между зажиганием последнего огня и моментом, когда все огни погаснут. Мы приняли во внимание, что надо учитывать небольшие движения, так как пилотам иногда надо настроить сцепление перед стартом.

Эта система, связанная с официальным таймингом Формулы-1, работает 20 лет и показала себя невероятно надёжной. Сегодня Валттери Боттас не превысил лимита движения перед стартом. Проще говоря: он сделал невероятно аккуратное движение перед тем, как был дан старт. Любое движение до официального старта было в допустимых пределах, — цитирует представителя ФИА GP Update.
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