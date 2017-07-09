Фернандо Алонсо назвал наказание Квята недостаточным
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выступил с критикой в адрес гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, который спровоцировал аварию на старте «Гран-при Австрии».
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Видимо, что-то случилось...
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Россиянин,
— Мне кажется, Квят ошибся, — цитирует Motorsport Алонсо. — Да, мы знаем, что на старте гонки в середине пелотона порой тяжело. Но с первых секунд нет необходимости отыгрывать эти метры. Тем, кто едет позади, приходится рисковать, чтобы гарантировать себе место в команде.
Я не смог закончить гонку, а это значит, что проезд по
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