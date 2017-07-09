Фернандо Алонсо назвал наказание Квята недостаточным

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Россиянин, из-за которого Алонсо и Макс Ферстаппен из «Ред Булла» сошли с дистанции, был наказан проездом по пит-лейну и двумя штрафными баллами.

— Мне кажется, Квят ошибся, — цитирует Motorsport Алонсо. — Да, мы знаем, что на старте гонки в середине пелотона порой тяжело. Но с первых секунд нет необходимости отыгрывать эти метры. Тем, кто едет позади, приходится рисковать, чтобы гарантировать себе место в команде. Из-за этого они слишком рискуют.