Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30331258/
9 июля 2017, 19:57 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фернандо Алонсо назвал наказание Квята недостаточным

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выступил с критикой в адрес гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, который спровоцировал аварию на старте «Гран-при Австрии».

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> выступил с критикой в адрес гонщика <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span> который спровоцировал аварию на старте Гран-при Австрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Россиянин, из-за которого Алонсо и Макс Ферстаппен из «Ред Булла» сошли с дистанции, был наказан проездом по пит-лейну и двумя штрафными баллами.

— Мне кажется, Квят ошибся, — цитирует Motorsport Алонсо. — Да, мы знаем, что на старте гонки в середине пелотона порой тяжело. Но с первых секунд нет необходимости отыгрывать эти метры. Тем, кто едет позади, приходится рисковать, чтобы гарантировать себе место в команде. Из-за этого они слишком рискуют.

Я не смог закончить гонку, а это значит, что проезд по пит-лейну — недостаточное наказание. Надеюсь, что в следующий раз я пройду первый поворот без проблем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
09 июля

Боярский жестко высказался об очередном трансфере "Зенита"

Игрок "Аякса" едва не умер во время матча с "Вердером"

Теракт на футболе, есть погибшие