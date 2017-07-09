Кристиан Хорнер: Квят проводит очень хороший сезон. Не вижу причин для его замены
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер не стал винить гонщика «Торо Россо» Даниила Квята за аварию на первом круге «Гран-при Австрии».
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью Sky Sports Хорнер заявил, что в австрийской команде не станут делать выводы о будущем россиянина после этой аварии. В прошлом сезоне за похожий инцидент на старте «Гран-при России» Квят лишился места в «Ред Булле».
На старте гонки в Шпильберге 23-летний россиянин въехал в «Макларен» Фернандо Алонсо, который выбил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». В результате Алонсо и Ферстаппен сошли, а Квят, который финишировал последним (на 16-м месте), получил наказание в виде проезда по
— Квят совершил ошибку, — приводит Motorsport слова Хорнера. — Он, возможно, поехал чересчур смело, заблокировал колеса и врезался в Алонсо. Но не стоит его судить по этому маневру. Это был гоночный инцидент, а в целом он проводит очень хороший сезон. Еще со многим предстоит разобраться, но в данный момент я не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить его. Посмотрим, что случится в дальнейшем.
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