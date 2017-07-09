Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30331029/
9 июля 2017, 19:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят и Вандорн получили по два штрафных балла на Гран-при Австрии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил два штрафных балла по итогам Гран-при Австрии.

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Квята наказали за аварию на старте гонки: россиянин ударил сзади «Макларен» Фернандо Алонсо, а тот въехал в «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Для Алонсо и Ферстаппена это столкновение закончилось сходом, а Квят вынужден был заехать в боксы для замены переднего крыла. Стюарды Гран-при наказали россиянина проездом по пит-лейну.

Также два штрафных очка начислили пилоту «Макларена» Стоффелю Вандорну. Он не пропускал соперника на круг после команды синим флагом.

Теперь на счету Квята семь штрафных баллов, у Вандорна — пять.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО