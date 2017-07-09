Квят и Вандорн получили по два штрафных балла на Гран-при Австрии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил два штрафных балла по итогам
Гран-при Австрии.
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Квята наказали за аварию на старте гонки: россиянин ударил сзади «Макларен» Фернандо Алонсо, а тот въехал в «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Для Алонсо и Ферстаппена это столкновение закончилось сходом, а Квят вынужден был заехать в боксы для замены переднего крыла. Стюарды
Также два штрафных очка начислили пилоту «Макларена» Стоффелю Вандорну. Он не пропускал соперника на круг после команды синим флагом.
Теперь на счету Квята семь штрафных баллов, у Вандорна — пять.
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