Себастьян Феттель: Чтобы обогнать Боттаса, мне не хватило одного круга

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Немец финишировал в 0,658 секунды от победителя — Валттери Боттаса на «Мерседесе».

— Как я могу себя чувствовать, когда финишировал всего в полсекунде от победителя? Я был очень близок, — цитирует BBC Феттеля. — Я очень доволен второй половиной гонки. Как только мы надели сверхмягкие шины, болид ожил. Думаю, мне не хватило всего круга, потому что у Боттаса были действительно серьезные затруднения.