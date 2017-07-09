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9 июля 2017, 17:40 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Чтобы обогнать Боттаса, мне не хватило одного круга

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил мнение, что был близок к победе в «Гран-при Австрии».

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
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Немец финишировал в 0,658 секунды от победителя — Валттери Боттаса на «Мерседесе».

— Как я могу себя чувствовать, когда финишировал всего в полсекунде от победителя? Я был очень близок, — цитирует BBC Феттеля. — Я очень доволен второй половиной гонки. Как только мы надели сверхмягкие шины, болид ожил. Думаю, мне не хватило всего круга, потому что у Боттаса были действительно серьезные затруднения.
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