Квят: На старте сначала заблокировались задние колёса, потом передние

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Испанец в свою очередь задел автомобиль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Сначала заблокировались задние колёса, потом передние. После этого ты просто пассажир своей машины. Очень обидно. Было невозможно объехать две машины впереди меня, поэтому мы столкнулись, а дальше просто произошла цепная реакция. Нужно разобраться, принять меры и двигаться дальше», — заявил Квят в интервью телеканалу «Матч ТВ».