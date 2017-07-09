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9 июля 2017, 17:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: На старте сначала заблокировались задние колёса, потом передние

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свою аварию на старте Гран-при Австрии, когда он въехал в болид Фернандо Алонсо.

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
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© AP 2017

Испанец в свою очередь задел автомобиль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Сначала заблокировались задние колёса, потом передние. После этого ты просто пассажир своей машины. Очень обидно. Было невозможно объехать две машины впереди меня, поэтому мы столкнулись, а дальше просто произошла цепная реакция. Нужно разобраться, принять меры и двигаться дальше», — заявил Квят в интервью телеканалу «Матч ТВ».
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