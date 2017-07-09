Хэмилтон: Сегодня отдал всё, что мог
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги
Гран-при Австрии, на котором ему удалось показать четвёртый результат.
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© AP 2017
«Я не знаю, догнал бы я Риккардо, если бы у меня было ещё два круга. Сегодня я отдал всё, что мог. Я отработал со всем сердцем. Чувствую себя нормально, но это был сложный
У меня есть пару дней, после чего я буду ожидать выступления перед собственными болельщиками. Надеюсь, что к гонке на трассе в Сильверстоуне мы подойдём без проблем, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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