Хэмилтон: Сегодня отдал всё, что мог

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«Я не знаю, догнал бы я Риккардо, если бы у меня было ещё два круга. Сегодня я отдал всё, что мог. Я отработал со всем сердцем. Чувствую себя нормально, но это был сложный уик-энд.

У меня есть пару дней, после чего я буду ожидать выступления перед собственными болельщиками. Надеюсь, что к гонке на трассе в Сильверстоуне мы подойдём без проблем, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.