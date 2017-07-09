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9 июля 2017, 17:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Сегодня отдал всё, что мог

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Австрии, на котором ему удалось показать четвёртый результат.

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
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© AP 2017

«Я не знаю, догнал бы я Риккардо, если бы у меня было ещё два круга. Сегодня я отдал всё, что мог. Я отработал со всем сердцем. Чувствую себя нормально, но это был сложный уик-энд.

У меня есть пару дней, после чего я буду ожидать выступления перед собственными болельщиками. Надеюсь, что к гонке на трассе в Сильверстоуне мы подойдём без проблем, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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