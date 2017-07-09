Боттас пообещал — Боттас выиграл в Австрии. Квят — 16-й после аварии
Боттас не дал Феттелю шанса выиграть
Гран-при Австрии, несмотря на старания немца. Квят стал виновником аварии на старте и финишировал 16-м.
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«Торпеда» вернулась
После неудачи в квалификации Даниил Квят наверняка очень хотел по максимуму отыграть позиции на старте. Шансы на это были: Нико Хюлькенберг еле тронулся с места, Карлос Сайнс тоже стартовал неидеально. Увы, дальше всё пошло не по плану: россиянин заблокировал колёса перед первым поворотом и «пнул» Фернандо Алонсо. Испанец в свою очередь задел чуть не заглохшего и потому оказавшегося так низко Макса Ферстаппена. В итоге и Фернандо, и Макс сошли.
Квят поехал дальше, но вряд ли на душе у него было слишком радостно по данному поводу: вина Даниила не подвергалась сомнению, критика со стороны коллег была неизбежна. От судей Квят получил штраф в виде проезда по
Что же до лидеров, то по тонкой грани прошёл Валттери Боттас. Его «Мерседес» дёрнулся с места существенно раньше остальных, но
За Валттери остался Феттель, на третью строчку вышел Риккардо, а вот Райкконен после не слишком удачного первого круга пропустил вперёд даже Ромена Грожана. Максимум пользы из заварушки в первом повороте вынесли «Уильямсы», вошедшие в очковую зону.
Погоня Хэмилтона
Льюис,
В итоге Хэмилтон вынужден был ограничиться локальной погоней за Райкконеном в борьбе за четвёртое место, в то время как сам Кими неожиданно не мог держать темп не то что пары
Льюис сумел отыграть отставание от Райкконена, но даже в зоне DRS ничего не мог поделать с «Феррари». В такой ситуации Хэмилтон раньше свернул в боксы, перейдя с «суперсофта» на «ультрасофт» — было неясно, попробует ли Льюис доехать на нём до финиша или поедет в боксы ещё раз. Так или иначе, более ранняя остановка действительно помогла Хэмилтону оказаться впереди Райкконена. Кими после
Рывок Феттеля — чуть поздноватый
Где интрига не торопилась появляться, так это в борьбе за победу. После блестящего старта Боттас сразу же сумел создать отрыв от Феттеля, который со временем довёл до пяти секунд.
А ведь зря не складывалось! Под финиш Себ действительно смотрелся быстрее Боттаса: за круг до конца Феттель
В борьбе за третье место интереснее стало ещё раньше. Правда, одного претендента мы лишились: Райкконен ошибся при обгоне Палмера на круг, а затем начал жаловаться на работу тормозов. Кими сбавил темп, смирившись с пятым местом впереди Грожана и Переса. Между тем Хэмилтон начал ставить быстрейшие круги и, несмотря на угрожающий внешний вид шин, сократил отставание от Риккардо до полутора секунд за шесть кругов до финиша.
Свою единственную реальную атаку Льюис попробовал совершить за круг до финиша: Хэмилтон даже поравнялся с Риккардо, но Даниэль вовремя занял внутренний радиус, не оставив представителю «Мерседеса» шанса. Казалось, что круг спустя за счёт DRS Льюис всё же возьмёт своё, но новой атаки мы не увидели — Хэмилтон остался четвёртым, не попав на подиум.
Про финишировавших дальше Райкконена, Грожана и Переса мы уже сказали. Далее Эстебан Окон
Что же до Квята, то по ходу гонки, испорченной ещё на самом старте, Даниил так и не смог выбраться с 16-го и последнего места. Вряд ли россиянин покинет Австрию в хорошем расположении духа.
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