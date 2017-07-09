«Торпеда» вернулась

После неудачи в квалификации Даниил Квят наверняка очень хотел по максимуму отыграть позиции на старте. Шансы на это были: Нико Хюлькенберг еле тронулся с места, Карлос Сайнс тоже стартовал неидеально. Увы, дальше всё пошло не по плану: россиянин заблокировал колёса перед первым поворотом и «пнул» Фернандо Алонсо. Испанец в свою очередь задел чуть не заглохшего и потому оказавшегося так низко Макса Ферстаппена. В итоге и Фернандо, и Макс сошли.

Квят поехал дальше, но вряд ли на душе у него было слишком радостно по данному поводу: вина Даниила не подвергалась сомнению, критика со стороны коллег была неизбежна. От судей Квят получил штраф в виде проезда по пит-лейну, после которого никаких шансов на очки не могло остаться даже в теории. Увы, старт в Шпильберге станет для Квята одним из худших моментов в карьере в Ф-1.



Что же до лидеров, то по тонкой грани прошёл Валттери Боттас. Его «Мерседес» дёрнулся с места существенно раньше остальных, но всё-таки после того, как красные огни уже погасли. Стюарды долго расследовали, был ли фальстарт или нет, и всё же не нашли криминала в столь блестящей реакции (или банальной удаче).

За Валттери остался Феттель, на третью строчку вышел Риккардо, а вот Райкконен после не слишком удачного первого круга пропустил вперёд даже Ромена Грожана. Максимум пользы из заварушки в первом повороте вынесли «Уильямсы», вошедшие в очковую зону.

Цитата Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Кими Райкконен («Феррари»)

6. Ромен Грожан («Хаас»)

7. Серхио Перес («Форс Индия»)

8. Эстебан Окон («Форс Индия»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Лэнс Стролл («Уильямс»)

11. Джолион Палмер («Рено»)

12. Стоффель Вандорн («Макларен»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено)

14. Паскаль Верляйн («Заубер)

15. Маркус Эрикссон («Заубер»)

16. Даниил Квят («Торо Россо»)



Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал

Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал

Погоня Хэмилтона

Льюис, из-за штрафа начавший гонку лишь восьмым, подтвердил собственные прогнозы: повторить сценарий Гран-при Австрии — 2014 и стремительно прошить весь пелотон не вышло. Да, британец последовательно прошёл две «Форс Индия» и Грожана (ранее его сопротивление предсказуемо сломил Райкконен), однако потратил на это немало времени и кругов. Когда Льюис выбрался на оперативный простор, группа лидеров смогла оторваться от него примерно на 15 секунд — было ясно, что без сейфти-кара или ещё чего-то нестандартного побороться за победу не выйдет.

В итоге Хэмилтон вынужден был ограничиться локальной погоней за Райкконеном в борьбе за четвёртое место, в то время как сам Кими неожиданно не мог держать темп не то что пары Боттас-Феттель, но даже и «Ред Булл» Риккардо.



Льюис сумел отыграть отставание от Райкконена, но даже в зоне DRS ничего не мог поделать с «Феррари». В такой ситуации Хэмилтон раньше свернул в боксы, перейдя с «суперсофта» на «ультрасофт» — было неясно, попробует ли Льюис доехать на нём до финиша или поедет в боксы ещё раз. Так или иначе, более ранняя остановка действительно помогла Хэмилтону оказаться впереди Райкконена. Кими после пит-стопа уступал порядка восьми секунд и начал обратно догонять «Мерседес», а сам Льюис, несмотря на заметные проблемы с износом шин, потихоньку приближался к Риккардо — у нас могла получиться тройная борьба за подиум.

Рывок Феттеля — чуть поздноватый

Где интрига не торопилась появляться, так это в борьбе за победу. После блестящего старта Боттас сразу же сумел создать отрыв от Феттеля, который со временем довёл до пяти секунд. Пит-стопы ничего не изменили, пусть даже Себ посетил механиков несколько раньше. Когда Валттери чуть застревал за круговыми, немец приближался, но не складывалось ощущения, что Феттель сейчас как догонит лидера, как бросится в атаку.



А ведь зря не складывалось! Под финиш Себ действительно смотрелся быстрее Боттаса: за круг до конца Феттель всё-таки сумел попасть в зону DRS. И всё же немцу не хватило одного-двух кругов, чтобы попробовать совершить реальную атаку на позицию лидера — Валттери сохранил победу.

В борьбе за третье место интереснее стало ещё раньше. Правда, одного претендента мы лишились: Райкконен ошибся при обгоне Палмера на круг, а затем начал жаловаться на работу тормозов. Кими сбавил темп, смирившись с пятым местом впереди Грожана и Переса. Между тем Хэмилтон начал ставить быстрейшие круги и, несмотря на угрожающий внешний вид шин, сократил отставание от Риккардо до полутора секунд за шесть кругов до финиша.

Свою единственную реальную атаку Льюис попробовал совершить за круг до финиша: Хэмилтон даже поравнялся с Риккардо, но Даниэль вовремя занял внутренний радиус, не оставив представителю «Мерседеса» шанса. Казалось, что круг спустя за счёт DRS Льюис всё же возьмёт своё, но новой атаки мы не увидели — Хэмилтон остался четвёртым, не попав на подиум.