Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят — 16-й
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки
Гран-при Австрии.
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Второе место занял немец Себастьян Феттель («Феррари»), третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл»).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место. На старте гонки он спровоцировал столкновение нескольких болидов и был в итоге наказан проездом по
В общем зачете лидерство сохранил Феттель, теперь на его счету 171 очко, вторым идет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (141), третьим — Боттас (136).
Следующий этап пройдет в Великобритании с 14 по 16 июля.
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