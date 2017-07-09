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Второе место занял немец Себастьян Феттель («Феррари»), третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл»).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место. На старте гонки он спровоцировал столкновение нескольких болидов и был в итоге наказан проездом по пит-лэйн. Партнер россиянина по команде испанец Карлос Сайнс- младший сошел с дистанции из-за технических проблем.

В общем зачете лидерство сохранил Феттель, теперь на его счету 171 очко, вторым идет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (141), третьим — Боттас (136).

Следующий этап пройдет в Великобритании с 14 по 16 июля.