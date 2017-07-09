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9 июля 2017, 16:35 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят — 16-й

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.  Увеличить
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© AP 2017

Второе место занял немец Себастьян Феттель («Феррари»), третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл»).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место. На старте гонки он спровоцировал столкновение нескольких болидов и был в итоге наказан проездом по пит-лэйн. Партнер россиянина по команде испанец Карлос Сайнс- младший сошел с дистанции из-за технических проблем.

В общем зачете лидерство сохранил Феттель, теперь на его счету 171 очко, вторым идет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (141), третьим — Боттас (136).

Следующий этап пройдет в Великобритании с 14 по 16 июля.
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