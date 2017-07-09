Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30330189/
9 июля 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Макс Ферстаппен: Старался избежать неприятностей, но получил удар сзади

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выразил разочарование сходом с дистанции в гонке «Гран-при Австрии».

Пилот Ред <span class=error>Булла</span> Макс Ферстаппен выразил разочарование сходом с дистанции в гонке Гран-при Австрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец попал в аварию с участием «Макларена» Фернандо Алонсо и «Торо Россо» Даниила Квята, который и спровоцировал столкновение.

— У меня был неудачный старт, возникли проблемы со сцеплением, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Ферстаппена. — Я старался избежать неприятностей, но получил удар сзади. Обидно за фанатов, которых тут очень много. Это лучшие болельщики. Не знаю, что сказать. В последнее время мне часто не везет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
09 июля

Боярский жестко высказался об очередном трансфере "Зенита"

Игрок "Аякса" едва не умер во время матча с "Вердером"

Теракт на футболе, есть погибшие