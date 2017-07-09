Макс Ферстаппен: Старался избежать неприятностей, но получил удар сзади

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Голландец попал в аварию с участием «Макларена» Фернандо Алонсо и «Торо Россо» Даниила Квята, который и спровоцировал столкновение.

— У меня был неудачный старт, возникли проблемы со сцеплением, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Ферстаппена. — Я старался избежать неприятностей, но получил удар сзади. Обидно за фанатов, которых тут очень много. Это лучшие болельщики. Не знаю, что сказать. В последнее время мне часто не везет.