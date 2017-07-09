Фернандо Алонсо — о столкновении с Квятом: Зачем играть в боулинг на старте гонки?
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо во время гонки «Гран-при Австрии» выразил недовольство поведением гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.
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— Вся машина повреждена, вся задняя часть, — пожаловался инженеру по радио сразу же после разворота Алонсо, которому пришлось сойти с дистанции. — Зачем так нервничать на старте гонки и устраивать боулинг?
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