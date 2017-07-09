Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30330113/
9 июля 2017, 15:46 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фернандо Алонсо — о столкновении с Квятом: Зачем играть в боулинг на старте гонки?

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо во время гонки «Гран-при Австрии» выразил недовольство поведением гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> во время гонки Гран-при Австрии выразил недовольство поведением гонщика <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что россиянин из-за ошибки в торможении перед первым поворотом на старте гонки врезался в Алонсо, который выбил также «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

— Вся машина повреждена, вся задняя часть, — пожаловался инженеру по радио сразу же после разворота Алонсо, которому пришлось сойти с дистанции. — Зачем так нервничать на старте гонки и устраивать боулинг?
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
09 июля

Боярский жестко высказался об очередном трансфере "Зенита"

Игрок "Аякса" едва не умер во время матча с "Вердером"

Теракт на футболе, есть погибшие