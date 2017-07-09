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Напомним, что россиянин из-за ошибки в торможении перед первым поворотом на старте гонки врезался в Алонсо, который выбил также «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

— Вся машина повреждена, вся задняя часть, — пожаловался инженеру по радио сразу же после разворота Алонсо, которому пришлось сойти с дистанции. — Зачем так нервничать на старте гонки и устраивать боулинг?