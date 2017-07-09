Квят выбил Алонсо и Ферстаппена на старте «Гран-при Австрии»

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Россиянин перед первым поворотом ошибся на торможении, заблокировал колеса и ударил «Макларен» Фернандо Алонсо, которого развернуло в «Ред Булл» замешкавшегося на старте Макса Ферстаппена.