Квят выбил Алонсо и Ферстаппена на старте «Гран-при Австрии»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят спровоцировал столкновение на старте гонки «Гран-при Австрии».
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Россиянин перед первым поворотом ошибся на торможении, заблокировал колеса и ударил «Макларен» Фернандо Алонсо, которого развернуло в «Ред Булл» замешкавшегося на старте Макса Ферстаппена.
В результате столкновения Алонсо и Ферстаппен завершили гонку, а Квят после продолжительного
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