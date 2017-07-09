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9 июля 2017, 15:41 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Квят выбил Алонсо и Ферстаппена на старте «Гран-при Австрии»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят спровоцировал столкновение на старте гонки «Гран-при Австрии».

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> спровоцировал столкновение на старте гонки Гран-при Австрии. Увеличить
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Россиянин перед первым поворотом ошибся на торможении, заблокировал колеса и ударил «Макларен» Фернандо Алонсо, которого развернуло в «Ред Булл» замешкавшегося на старте Макса Ферстаппена.

В результате столкновения Алонсо и Ферстаппен завершили гонку, а Квят после продолжительного пит-стопа и замены переднего антикрыла вернулся на трассу со значительным отставанием от пелотона.
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