Против Квята открыто расследование по поводу аварии на старте «Гран-при Австрии»
Судьи «Гран-при Австрии» рассматривают поведение россиянина Даниила Квята на старте гонки.
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Комиссары открыли расследование по поводу причин аварии, спровоцированной гонщиком «Торо Россо» на торможении перед первым поворотом.
Напомним, в результате ошибочного торможения Квят выбил «Макларен» Фернандо Алонсо и «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые не смогли продолжить гонку.
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