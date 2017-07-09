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9 июля 2017, 15:40 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Против Квята открыто расследование по поводу аварии на старте «Гран-при Австрии»

Судьи «Гран-при Австрии» рассматривают поведение россиянина Даниила Квята на старте гонки.

Судьи Гран-при Австрии рассматривают поведение россиянина Даниила <span class=error>Квята</span> на старте гонки. Увеличить
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Комиссары открыли расследование по поводу причин аварии, спровоцированной гонщиком «Торо Россо» на торможении перед первым поворотом.

Напомним, в результате ошибочного торможения Квят выбил «Макларен» Фернандо Алонсо и «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые не смогли продолжить гонку.
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