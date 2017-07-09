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9 июля 2017, 12:59 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Кристиан Хорнер: Хэмилтон и Феттель ненавидят друг друга

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер понимает, почему пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался пожать руку гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю после квалификации «Гран-при Австрии».

Глава Ред <span class=error>Булла</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> понимает почему пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон отказался пожать руку гонщику <span class=error>Феррари</span> Себастьяну <span class=error>Феттелю</span> после квалификации Гран-при Австрии. Увеличить
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Это произошло во время публичной пресс-конференции прямо на трассе после заездов.

— Сейчас они друг друга ненавидят, потому что понимают: на кону стоит титул, и он будет у одного из них, — цитирует F1i Хорнера. — Есть все составляющие одного из величайших противостояний в истории «Формулы-1». Они очень близки в этом сезоне, при этом оба отличаются по стилю жизни кардинально. Феттель символизирует немецкую точность. Он работает и придерживается твердых принципов. Хэмилтон же ярок, талантлив, почти рок-звезда. Надеюсь, их соперничество обострится во второй части чемпионата. Это мне напоминает соперничество Сенны и Проста. Отличное дело для «Формулы-1». Спорту нужно такое противостояние. Поклонники «Формулы-1» должны иметь возможность выбирать героев и злодеев.
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Хэмилтон отказался пожать руку Феттелю перед камерой после квалификации ГП Австрии

Хэмилтон отказался пожать руку Феттелю перед камерой после квалификации ГП Австрии

Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон отказался пожать перед телекамерой руку немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю после квалификации 9-го этапа чемпионата Гран-при Австрии.
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