Кристиан Хорнер: Хэмилтон и Феттель ненавидят друг друга
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер понимает, почему пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался пожать руку гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю после квалификации «Гран-при Австрии».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это произошло во время публичной
— Сейчас они друг друга ненавидят, потому что понимают: на кону стоит титул, и он будет у одного из них, — цитирует F1i Хорнера. — Есть все составляющие одного из величайших противостояний в истории «Формулы-1». Они очень близки в этом сезоне, при этом оба отличаются по стилю жизни кардинально. Феттель символизирует немецкую точность. Он работает и придерживается твердых принципов. Хэмилтон же ярок, талантлив, почти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter