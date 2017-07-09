Хэмилтон отказался пожать руку Феттелю перед камерой после квалификации ГП Австрии
Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон отказался пожать перед телекамерой руку немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю после квалификации 9-го этапа чемпионата
Гран-при Австрии.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу в квалификации Феттель стал вторым, а Хэмилтон — третьим. После ее завершения в интернете появились фотографии, где Феттель и Хэмилтон обменялись рукопожатием, однако позже перед телекамерами в ответ на просьбу журналиста пожать руку Феттелю Хэмилтон развернулся и ушел. Видеозапись инцидента была опубликована Sky Sports.
На июньском
Феттель лидирует в чемпионате и опережает Хэмилтона на 14 очков. Гонка
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