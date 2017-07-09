Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30329167/
9 июля 2017, 12:45 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон отказался пожать руку Феттелю перед камерой после квалификации ГП Австрии

Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон отказался пожать перед телекамерой руку немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю после квалификации 9-го этапа чемпионата Гран-при Австрии.

Британский пилот команды Формулы-1 Мерседес <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон отказался пожать перед телекамерой руку немецкому гонщику <span class=error>Феррари</span> Себастьяну <span class=error>Феттелю</span> после квалификации 9-го этапа чемпионата <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу в квалификации Феттель стал вторым, а Хэмилтон — третьим. После ее завершения в интернете появились фотографии, где Феттель и Хэмилтон обменялись рукопожатием, однако позже перед телекамерами в ответ на просьбу журналиста пожать руку Феттелю Хэмилтон развернулся и ушел. Видеозапись инцидента была опубликована Sky Sports.

На июньском Гран-при Азербайджана между пилотами произошел конфликт. Хэмилтон в одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, резко затормозил в повороте, а ехавший следом Феттель прозевал этот момент и ударил «Мерседес» сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с британцем и отомстил ему ударом болида сбоку. За этот маневр Феттель был наказан десятисекундной остановкой на пит-лейн. Позднее FIA приняла решение не применять к Феттелю дополнительных санкций.

Феттель лидирует в чемпионате и опережает Хэмилтона на 14 очков. Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»