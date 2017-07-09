Хэмилтон отказался пожать руку Феттелю перед камерой после квалификации ГП Австрии

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В субботу в квалификации Феттель стал вторым, а Хэмилтон — третьим. После ее завершения в интернете появились фотографии, где Феттель и Хэмилтон обменялись рукопожатием, однако позже перед телекамерами в ответ на просьбу журналиста пожать руку Феттелю Хэмилтон развернулся и ушел. Видеозапись инцидента была опубликована Sky Sports.

На июньском Гран-при Азербайджана между пилотами произошел конфликт. Хэмилтон в одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, резко затормозил в повороте, а ехавший следом Феттель прозевал этот момент и ударил «Мерседес» сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с британцем и отомстил ему ударом болида сбоку. За этот маневр Феттель был наказан десятисекундной остановкой на пит-лейн. Позднее FIA приняла решение не применять к Феттелю дополнительных санкций.