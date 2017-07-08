Ки: К сожалению, Квят не собрал круг, хоть и был способен попасть в 3-й сегмент
Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал результаты квалификации
Гран-при Австрии Формулы-1, где Карлос Сайнс-младший стал 10-м, а Даниил Квят — 14-м.
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Видимо, что-то случилось...
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«Очень жаль. Вечером мы проделали хорошую работу, чтобы улучшить выступление к субботе. Инженеры отлично потрудились, чтобы выяснить, какие изменения нужно проделать, без фундаментальных изменений в настройках и балансе, и утром казалось, что всё работало, как следует. Разница между нами и машинами рядом снова была небольшая, так что мы знали, что квалификация будет сродни лотерее. В первом сегменте мы показали хорошую скорость, и у нас был неплохой потенциал для попадания в третий.
Карлос показал хорошее выступление во второй попытке, что дало нам возможность пробиться во второй сегмент. Там в первой попытке он проехал хороший круг, и ему хватило этого, чтобы попасть в третий сегмент. Мы знали, что у Карлоса будет такой шанс, и хотя это было сложно, он это сделал, так что мы очень этим довольны. К сожалению, в третьем сегменте ему не удалось показать, на что он способен,
Что касается Даниила, то он был доволен машиной на протяжении всех выходных, но сегодня почувствовал нестабильность в медленных поворотах, которой не было на утренней тренировке. Возможно, на его машину так повлиял ветер или разница температур на трассе. Тем не менее он чувствовал себя менее комфортно и, к сожалению, не смог собрать круг, хоть и был способен попасть в третий сегмент. Даниил будет стартовать 14-м, но мы знаем, что скорость для хорошего выступления у нас есть, так что я уверен, что он сможет продвинуться вперёд в гонке. Это даёт нам свободу в выборе шин и стратегии.
С Карлосом мы сделаем всё возможное. Впереди есть машины, с которыми мы можем бороться, а сзади — несколько машин, которые мы бы хотели там и оставить, так что нам есть над чем подумать этим вечером», — отметил Ки в интервью для
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