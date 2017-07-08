Ки: К сожалению, Квят не собрал круг, хоть и был способен попасть в 3-й сегмент

«Очень жаль. Вечером мы проделали хорошую работу, чтобы улучшить выступление к субботе. Инженеры отлично потрудились, чтобы выяснить, какие изменения нужно проделать, без фундаментальных изменений в настройках и балансе, и утром казалось, что всё работало, как следует. Разница между нами и машинами рядом снова была небольшая, так что мы знали, что квалификация будет сродни лотерее. В первом сегменте мы показали хорошую скорость, и у нас был неплохой потенциал для попадания в третий.



Карлос показал хорошее выступление во второй попытке, что дало нам возможность пробиться во второй сегмент. Там в первой попытке он проехал хороший круг, и ему хватило этого, чтобы попасть в третий сегмент. Мы знали, что у Карлоса будет такой шанс, и хотя это было сложно, он это сделал, так что мы очень этим довольны. К сожалению, в третьем сегменте ему не удалось показать, на что он способен, из-за жёлтых флагов в конце. Первую попытку он делал на использованном комплекте шин, а в конце мы поставили новые шины, но нам не удалось заставить их работать, так что мы не узнаем, чего могли бы добиться.



Что касается Даниила, то он был доволен машиной на протяжении всех выходных, но сегодня почувствовал нестабильность в медленных поворотах, которой не было на утренней тренировке. Возможно, на его машину так повлиял ветер или разница температур на трассе. Тем не менее он чувствовал себя менее комфортно и, к сожалению, не смог собрать круг, хоть и был способен попасть в третий сегмент. Даниил будет стартовать 14-м, но мы знаем, что скорость для хорошего выступления у нас есть, так что я уверен, что он сможет продвинуться вперёд в гонке. Это даёт нам свободу в выборе шин и стратегии.



С Карлосом мы сделаем всё возможное. Впереди есть машины, с которыми мы можем бороться, а сзади — несколько машин, которые мы бы хотели там и оставить, так что нам есть над чем подумать этим вечером», — отметил Ки в интервью для пресс-релиза «Торо Россо».