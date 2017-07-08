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8 июля 2017, 18:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австрии, где он стал 14-м.

Российский пилот Формулы-1 Даниил <span class=error>Квят</span> выступающий в составе <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> прокомментировал своё выступление в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Австрии где он стал 14-м. Увеличить
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«Как обидно. В квалификации мы потеряли вест баланс, и вследствие этого, всю уверенность которая у меня была в машине до этих пор. Ощущения от машины были худшими за весь уик-энд. По ощущениям у меня вообще не было сцепления колёс с дорожным покрытием, и задняя часть машины сильно скользила. Я очень расстроен. Посмотрим, что я смогу сделать завтра. Положительный момент в том, что в день гонки может произойти всё, что угодно — сейчас нам нужно оценить все возможности, просмотреть информацию и понять, что для нас будет лучше всего», — отметил Квят для пресс-релиза команды.
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