Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд

«Как обидно. В квалификации мы потеряли вест баланс, и вследствие этого, всю уверенность которая у меня была в машине до этих пор. Ощущения от машины были худшими за весь уик-энд. По ощущениям у меня вообще не было сцепления колёс с дорожным покрытием, и задняя часть машины сильно скользила. Я очень расстроен. Посмотрим, что я смогу сделать завтра. Положительный момент в том, что в день гонки может произойти всё, что угодно — сейчас нам нужно оценить все возможности, просмотреть информацию и понять, что для нас будет лучше всего», — отметил Квят для пресс-релиза команды.