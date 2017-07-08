Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал своё выступление в квалификации
Гран-при Австрии, где он стал 14-м.
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Видимо, что-то случилось...
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«Как обидно. В квалификации мы потеряли вест баланс, и вследствие этого, всю уверенность которая у меня была в машине до этих пор. Ощущения от машины были худшими за весь
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