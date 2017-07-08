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8 июля 2017, 16:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1, Квят — 14-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1.

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Вторым стал Себастьян Феттель на «Феррари». Третье место занял Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Однако, из-за штрафа Хэмилтон будет стартовать восьмым.

Отметим, что концовка квалификации была сорвана жёлтыми флагами из-за поломки Ромена Грожана.

Россиянин Даниил Квят не прошёл в решающий сегмент квалификации, заняв 14 место.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация.

1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Ромен Грожан («Хаас»)
8. Серхио Перес («Форс Индия»)
9. Эстебан Окон («Форс Индия»)
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»).

Выбыли во втором сегменте:

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»).

Выбыли в первом сегменте:

16. Джолион Палмер («Рено»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»).
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