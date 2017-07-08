Уайтинг: В 2018 году в Формуле-1 появится «щит» или «гало»

«Щит» впервые будет протестирован на тестах в Великобритании и Венгрии.

«Если проект “щита” будет отклонён, то мы станем использовать “гало”. Какой-то вид защиты кокпита будет введён в 2018 году», — приводит слова Уайтинга Grand Prix.

«Структурно “щит” гораздо проще установить на шасси, чем “гало”. И он значительно меньше влияет на аэродинамику», — добавил технический директор «Форс Индия» Энди Грин.