Уайтинг: В 2018 году в Формуле-1 появится «щит» или «гало»
Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг заявил, что если защита кокпита «щит» не будет принята для введения в Формуле-1 в 2018 году, то её место займёт «гало».
«Щит» впервые будет протестирован на тестах в Великобритании и Венгрии.
«Если проект “щита” будет отклонён, то мы станем использовать “гало”.
«Структурно “щит” гораздо проще установить на шасси, чем “гало”. И он значительно меньше влияет на аэродинамику», — добавил технический директор «Форс Индия» Энди Грин.
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