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8 июля 2017, 14:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА впервые показала «щит» для защиты кокпита

ФИА опубликовала первое фото механизма для защиты кокпита под названием «щит».

Новая система призвана заменить варианты «экран» и «гало», которые рассматривались для повышения безопасности пилота ранее.

При решение о введении «щита» в Формуле-1 главную роль сыграют тесты из четырёх частей. ФИА обратиться к пяти командам для принятия решения. В деле «щит» можно будет впервые увидеть на тестах в Сильверстоуне и Венгрии. Пилотам «щит» был презентован на Гран-при Китая.
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