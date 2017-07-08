ФИА впервые показала «щит» для защиты кокпита

Новая система призвана заменить варианты «экран» и «гало», которые рассматривались для повышения безопасности пилота ранее.

При решение о введении «щита» в Формуле-1 главную роль сыграют тесты из четырёх частей. ФИА обратиться к пяти командам для принятия решения. В деле «щит» можно будет впервые увидеть на тестах в Сильверстоуне и Венгрии. Пилотам «щит» был презентован на Гран-при Китая.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FIA published first pics of possible <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> cockpit protection called "Shield". <a href="https://twitter.com/hashtag/AMuS?src=hash">#AMuS</a> <a href="https://t.co/YR1oR2Focb">https://t.co/YR1oR2Focb</a></p>— AMS F1 News (@ams_formula1) <a href="https://twitter.com/ams_formula1/status/883630790701142018">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>