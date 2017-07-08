ФИА впервые показала «щит» для защиты кокпита
ФИА опубликовала первое фото механизма для защиты кокпита под названием «щит».
Новая система призвана заменить варианты «экран» и «гало», которые рассматривались для повышения безопасности пилота ранее.
При решение о введении «щита» в Формуле-1 главную роль сыграют тесты из четырёх частей. ФИА обратиться к пяти командам для принятия решения. В деле «щит» можно будет впервые увидеть на тестах в Сильверстоуне и Венгрии. Пилотам «щит» был презентован на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter