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8 июля 2017, 13:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель — лучший на третьей практике Гран-при Австрии, Квят — девятый

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Австрии.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> показал лучшее время на третьей тренировке <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
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Вторым стал Льюис Хэмилтон. Третий результат остался за его партнёром по «Мерседесу» Валттери Боттасом.

Россиянин Даниил Квят закончил сессию с девятым результатом.

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка.

1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Кевин Магнуссен («Хаас»)
8. Ромен Грожан («Хаас»)
9. Даниил Квят («Торо Россо»)
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
11. Эстебан Окон («Форс Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Джолион Палмер («Рено»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
16. Лэнс Стролл («Уильямс»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Серхио Перес («Форс Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»).
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