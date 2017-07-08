На болид Алонсо в Австрии вернули старый мотор «Хонды»

Перед этапом на болид испанца установили мотор «Хонды» с двигателем внутреннего сгорания третьей спецификации, который показал прирост мощности. Однако после пятничных тренировок инженеры обнаружили проблемы с блоком MGU-H.

Так как заменить отдельный компонент силовой установки оказалось трудно, в «Макларене» предпочли вернуться к прежнему двигателю. Так как он уже использовался на прошлом этапе, это не приведёт к штрафам для Алонсо.