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8 июля 2017, 11:26 | Авто/мото: Формула-1 | Lenta.Ru

Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матча

Пилоты «Формулы-1» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, выступающие за команду Red Bull, подрались во время хоккейного матча перед Гран-при Австрии. Видеозапись появилась на YouTube-канале Red Bull Racing.

Пилоты Формулы-1 <span class=error>Даниэль</span> Риккардо и Макс Ферстаппен выступающие за команду Red <span class=error>Bull</span> подрались во время хоккейного матча перед <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Видеозапись появилась на <nobr>YouTube-канале</nobr> Red <span class=error>Bull</span> Racing. Увеличить
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Встреча прошла на арене Red Bull Akademie. Победу со счетом 2:1 одержала команда, за которую выступал Риккардо. По ходу матча между партнерами возникла стычка.
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