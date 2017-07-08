Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матча
Пилоты «Формулы-1» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, выступающие за команду Red Bull, подрались во время хоккейного матча перед
Гран-при Австрии. Видеозапись появилась на YouTube-канале Red Bull Racing.
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Встреча прошла на арене Red Bull Akademie. Победу со счетом 2:1 одержала команда, за которую выступал Риккардо. По ходу матча между партнерами возникла стычка.
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