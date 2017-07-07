Пилот «Мерседеса» Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии

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Согласно правилам, команды не имеют права менять коробку передач на автомобилях в течении шести этапов подряд. «Мерседес» обнаружил повреждение в коробке и принял решение сменить ее, несмотря на нарушение правил.

На Гран-при Азербайджана Хэмилтон столкнулся с немецким пилотом команды «Феррари» Себастьяном Феттелем. Лидировавший в гонке Хэмилтон сбросил скорость, чтобы отпустить пейскар, в результате чего Феттель врезался в него. Остается неясным, является ли это столкновение причиной повреждения коробки передач на болиде британца или нет.

Трехкратный чемпион мира Хэмилтон после восьми этапов проигрывает 14 очков лидеру чемпионата Феттелю, в активе которого 153 балла.