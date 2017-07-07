Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при Австрии
«Советский спорт» узнал, разрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.
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Видимо, что-то случилось...
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7 июля стартовал девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» —
«Королевским гонкам» — королевские разборки
Самой обсуждаемой темой всех любителей «Королевских гонок» остается неприятный инцидент между гонщиками «Мерседес» и «Феррари», который произошел на
Гонщикам удалось решить конфликт мирным путем: Себастьян Феттель заявил, что сожалеет освоем поступке и считает его глупым, а Международная автомобильная федерация (FIA) решила не применять к нему дополнительных санкций. Однако немец получил 10 штрафных секунд на прошлой гонке и еще 3 штрафных балла (теперь на счету гонщика 9 баллов). Еще три таких балла и гонщик будет вынужден пропустить этап.
«Она просто выключилась!»
Именно так прокомментировал Даниил Квят неприятный инцидент в Айзербайджане. «Она» — это вся электроника болида, которая в
Вообще, для Квята уже второй сезон подряд для российского гонщика складывается не самым лучшим образом. Причины его регулярных провалов — отказы электроники в болиде или аварии, в которых далеко не всегда виноват пилот. Вот только в таблицу чемпионата пилотов такое не впишешь, а очков у Даниила очень мало. Не такого результата от него ждали фанаты.
Впрочем, сам Квят публично демонстрирует уверенность в себе. Максимум, что он себе позволяет — заявления вроде сделанного перед
Этап невезения
Тем временем главная команда концерна «Ред Булл» приехала на автодром «Ред Булл» с совершенно иным настроением. Успех на
И грянет гром
Прогноз на гоночный
В прошлом году вторая тренировка и квалификация в Австрии прошли при небольших осадках. Все остальные гоночные сессии. На всех остальных сессиях погода благоприятствовала гонщикам и этап прошел на сухой трассе.
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