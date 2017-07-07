Разборки быков. Что происходит с контрактами в «Ред Булл» и «Торо Россо»

«Глупый сезон» Формулы-1 набирает обороты. Вакансии вполне официально есть и в «Феррари» (контракты обоих гонщиков истекают в 2017-м), и в «Мерседесе» (Боттас подписан лишь на год). Казалось бы, в такой ситуации абсолютно расслабленными могут себя ощущать лишь боссы «Ред Булл», у которых долгосрочные контракты с Максом Ферстаппеном и Даниэлем Риккардо, да и соглашение Карлоса Сайнса отнюдь не истекает. Однако в Гран-при Австрии главные контрактные слухи оказались связаны именно с воспитанниками доктора Марко. Ждать ли всё-таки перестановок в «Ред Булл» и «Торо Россо»? Разбираем ситуацию со всеми гонщиками.

Ферстаппен: напряжение нарастает

Год назад Макс и его окружение могли быть довольны: как только голландец набрался опыта, то получил перевод в основную команду и незамедлительно победил. Возможно, столь плавный и успешный переход сыграл злую шутку: дальнейшие ожидания оказались слишком высокими. Когда стало понятно, что в 2017 году побороться за чемпионство не получится да и подиумы будут не так часты, это не понравилось как Максу, так и Йосу. Более того, на Ферстаппена начали регулярно сваливаться технические проблемы. Взять тот же Гран-при Азербайджана: Макс опередил Риккардо в квалификации и ехал впереди него в гонке, но сошёл, в то время как напарник неожиданно одержал победу.



Согласно появившимся в испанской газете Marca диким слухам, Ферстаппен настолько расстроился, что даже подумывал не ехать на Гран-при Австрии — якобы голландец уже подписал контракт с «Феррари», а потому может себе позволить разлад с «Ред Булл». О первоначальных планах Макса не ехать в Шпильберг испанцам поведал один из гонщиков, а также несколько инженеров из паддока Ф-1. И всё же верится с трудом: контракт есть контракт, голландец не мог просто взять и отказаться от его исполнения. Более того, соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2019 года — легко представить, сколь большую компенсацию «быки» потребуют у «Феррари» за своего гонщика.

Считаем, что на данный момент переход Макса в «Феррари» или «Мерседес» — скорее домыслы, чем реальность. «Ред Булл» осознаёт большой потенциал Ферстаппена и верит, что сам предоставит ему чемпионскую технику. При этом сам Макс пока принёс «быкам» не так много побед, чтобы по примеру Феттеля отпустить его досрочно «в благодарность».

Риккардо: пора повторить трюк Феттеля?

Вот с кем может сработать сценарий Себа, так это с Даниэлем Риккардо. Согласитесь, что нынешняя ситуация чем-то похожа на 2014-й: к более опытному гонщику приходит молодой коллега и начинает смотреться быстрее. Да, разница между Максом и Дэном не так велика, как между самим Риккардо и Феттелем в 2014-м, но не посчитает ли австралиец, что сейчас идеальный момент, чтобы сменить обстановку и отправиться в «Феррари»?



В пользу подобной теории есть немало доводов. Во-первых, к уходу Риккардо может спокойнее отнестись сам «Ред Булл» (наблюдая, что остающийся Макс потенциально быстрее плюс есть надёжная замена в лице Сайнса или Квята). Во-вторых, «Феррари» традиционно предпочитает более опытных гонщиков. Наконец, итальянские корни Дэна — приятный бонус для болельщиков «Скудерии».



Аргументы против лежат на поверхности: тут и действующее соглашение с «быками» (как мы понимаем, «Ред Булл» имеет все права на Дэна до конца сезона-2018), и возможное нежелание Феттеля вновь сходиться с единственным напарником, который его разгромил. И всё же такой переход выглядит более реальным, чем вариант с Ферстаппеном.

Сайнс разозлил Хорнера

Пока вакансии в «Ред Булл» не слишком-то торопятся появляться, Карлос Сайнс начинает терять терпение. Испанец проводит в «Торо Россо» уже третий сезон подряд, и если никто из дуэта Ферстаппен-Риккардо не покинет «Ред Булл», то Сайнсу не избежать четвёртого года в Фаэнце. В Австрии Карлос попробовал было взбрыкнуть — мол, даже если перейти в РБ не удастся, «четвёртый год в “Торо Россо” маловероятен».

Такое высказывание Сайнса крайне удивило Кристиана Хорнера, и молодой испанец получил серьёзный нагоняй от руководства. «Мы воспользовались опцией в его соглашении, потому что у него есть контрактные обязательства. Я не знаю, где он думает оказаться. Вам следует помнить, что он оказался в Формуле-1 только потому, что “Ред Булл” инвестировал в него в его юные годы. Давать такие комментарии — это немного непорядочно с его стороны», — жёстко отрезал Хорнер.

Понять мысли Карлоса можно: ждать мест в головной команде можно ещё пару лет, а между тем уже сейчас на Сайнса засматриваются две заводские команды — «Макларен» и «Рено». Но и «Ред Булл» заниматься благотворительностью не станет: что, если Ферстаппен или Риккардо настолько соблазнятся предложениями «Феррари» и «Мерседеса», что «Ред Булл» всё же придётся пойти на расставание? Формула-1 — жёсткий бизнес, и Хорнер с Марко в первую очередь будут думать об интересах команды, а не о карьере Сайнса. Так что никуда из цепких лап «быков» Карлос в 2018-м не денется.

Квят: что дальше?

Мы более-менее знаем о сроках контрактов Риккардо, Ферстаппена и Сайнса, а вот с соглашением Даниила Квята ясности меньше. Не совсем понятно, сохраняет ли «Ред Булл» опцион на россиянина на 2018 год, а ведь это важный момент. Если «быки» вольны распоряжаться контрактом Квята, то Даниилу, как и год назад, остаётся просто ждать решения руководства. Безусловно, Квят вправе вести переговоры с условными «Рено» и «Уильямсом», но готовы ли эти и другие команды ждать, пока в «Ред Булл» решат, нужен им россиян на 2018 год или нет?

Между тем в резерве у «быков» продолжает томиться Пьер Гасли, по которому после года в Супер Формуле уже точно надо решать: либо он получает шанс в Формуле-1, либо переориентируется на что-то ещё (WEC, DTM, Формула-Е… ). Ситуация запутанная в том числе из-за слухов про Риккардо и Ферстаппена: если хотя бы один из основных гонщиков «Ред Булл» вдруг уйдёт, то Квят автоматически получит продление контракта, ведь второго резервиста кроме Гасли у «быков» просто нет.