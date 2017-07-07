Разборки быков. Что происходит с контрактами в «Ред Булл» и «Торо Россо»
Дикие слухи отправляют Ферстаппена в «Феррари», а Сайнс не желает оставаться в «Торо Россо». Ждать ли глобальных перестановок у «быков»?
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«Глупый сезон» Формулы-1 набирает обороты. Вакансии вполне официально есть и в «Феррари» (контракты обоих гонщиков истекают в 2017-м), и в «Мерседесе» (Боттас подписан лишь на год). Казалось бы, в такой ситуации абсолютно расслабленными могут себя ощущать лишь боссы «Ред Булл», у которых долгосрочные контракты с Максом Ферстаппеном и Даниэлем Риккардо, да и соглашение Карлоса Сайнса отнюдь не истекает. Однако в
Ферстаппен: напряжение нарастает
Год назад Макс и его окружение могли быть довольны: как только голландец набрался опыта, то получил перевод в основную команду и незамедлительно победил. Возможно, столь плавный и успешный переход сыграл злую шутку: дальнейшие ожидания оказались слишком высокими. Когда стало понятно, что в 2017 году побороться за чемпионство не получится да и подиумы будут не так часты, это не понравилось как Максу, так и Йосу. Более того, на Ферстаппена начали регулярно сваливаться технические проблемы. Взять тот же
Согласно появившимся в испанской газете Marca диким слухам, Ферстаппен настолько расстроился, что даже подумывал не ехать на
Считаем, что на данный момент переход Макса в «Феррари» или «Мерседес» — скорее домыслы, чем реальность. «Ред Булл» осознаёт большой потенциал Ферстаппена и верит, что сам предоставит ему чемпионскую технику. При этом сам Макс пока принёс «быкам» не так много побед, чтобы по примеру Феттеля отпустить его досрочно «в благодарность».
Риккардо: пора повторить трюк Феттеля?
Вот с кем может сработать сценарий Себа, так это с Даниэлем Риккардо. Согласитесь, что нынешняя ситуация
В пользу подобной теории есть немало доводов.
Аргументы против лежат на поверхности: тут и действующее соглашение с «быками» (как мы понимаем, «Ред Булл» имеет все права на Дэна до конца сезона-2018), и возможное нежелание Феттеля вновь сходиться с единственным напарником, который его разгромил. И всё же такой переход выглядит более реальным, чем вариант с Ферстаппеном.
Сайнс разозлил Хорнера
Пока вакансии в «Ред Булл» не
Такое высказывание Сайнса крайне удивило Кристиана Хорнера, и молодой испанец получил серьёзный нагоняй от руководства. «Мы воспользовались опцией в его соглашении, потому что у него есть контрактные обязательства. Я не знаю, где он думает оказаться. Вам следует помнить, что он оказался в Формуле-1 только потому, что “Ред Булл” инвестировал в него в его юные годы. Давать такие комментарии — это немного непорядочно с его стороны», — жёстко отрезал Хорнер.
Понять мысли Карлоса можно: ждать мест в головной команде можно ещё пару лет, а между тем уже сейчас на Сайнса засматриваются две заводские команды — «Макларен» и «Рено». Но и «Ред Булл» заниматься благотворительностью не станет: что, если Ферстаппен или Риккардо настолько соблазнятся предложениями «Феррари» и «Мерседеса», что «Ред Булл» всё же придётся пойти на расставание? Формула-1 — жёсткий бизнес, и Хорнер с Марко в первую очередь будут думать об интересах команды, а не о карьере Сайнса. Так что никуда из цепких лап «быков» Карлос в 2018-м не денется.
Квят: что дальше?
Мы
Между тем в резерве у «быков» продолжает томиться Пьер Гасли, по которому после года в Супер Формуле уже точно надо решать: либо он получает шанс в Формуле-1, либо переориентируется на
При этом большой вопрос, нужно ли самому Даниилу это продление контракта. Шансы вернуться в «Ред Булл» не слишком велики (ненадёжная машина «Торо Россо» словно из вредности не даёт шансов себя проявить), так что если появится шанс перескочить в другую
Боимся, по факту нас ждёт повторение прошлогоднего сериала, когда придётся довольно долго ждать решения «Ред Булл», при этом сами «быки» для начала должны удостовериться, что в строю останутся оба пилота основной команды. Опция на Сайнса уже подтверждена, так что дальше Хорнер и Марко сядут и решат, что лучше — опытный или проверенный Квят или свежая кровь в лице Гасли. Но, как уже сказано выше, необходимость в таком обсуждении может и не возникнуть, если Даниэль или Макс
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