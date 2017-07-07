Феттель не считает, что «Феррари» навредила блокировка трюка с маслом в топливе

Ранее ФИА чётко дала понять, что категорически запрещается добавлять в топливо масло для увеличения мощности мотора. Предполагается, что именно «Феррари» использовала трюки с маслом в топливе, поскольку многие отметили спад итальянской команды после Гран-при Монако.



Когда в Австрии Феттелю был задан вопрос о том, не навредило ли «Феррари» ужесточение контроля за работой с топливом, он ответил: «Я так не думаю. Я считаю, что об этом лучше поинтересоваться у кого-то, кто больше разбирается в двигателях», — сообщает Grandprix.