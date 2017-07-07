Гонщик «Формулы-1» Феттель проехал задом, едва не спровоцировав аварию

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При этом другие гонщики чудом успели увернуться от неожиданного препятствия. В переговорах с инженером немецкий гонщик отметил, что с машиной все в порядке, и он сам допустил ошибку, потеряв контроль над задней частью болида, сообщают fakty.ictv.ua.