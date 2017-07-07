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https://sport.mail.ru/news/formula1/30316089/
7 июля 2017, 14:45 | Авто/мото: Формула-1 | УНИАН

Гонщик «Формулы-1» Феттель проехал задом, едва не спровоцировав аварию

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель чуть не стал причиной лобовой аварии. В одном из поворотов во время свободной практики Гран-при Австрии болид немца занесло, и его машину развернуло на 180 градусов. Оказавшись против движения, Феттель по инерции проехал несколько метров задом.

Немец признался что потерял контроль над болидом. Увеличить
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При этом другие гонщики чудом успели увернуться от неожиданного препятствия. В переговорах с инженером немецкий гонщик отметил, что с машиной все в порядке, и он сам допустил ошибку, потеряв контроль над задней частью болида, сообщают fakty.ictv.ua.
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